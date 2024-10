Zadání bylo nepřesné, říká Kulhánek k problémům systému stavebního řízení

Hlavním problémem letos spuštěné digitalizace stavebního řízení bylo nepřesné a nekomplexní definování toho, jak má systém fungovat, sdělil ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) ve čtvrtečním Interview ČT24. Očekává, že nový systém, který má být hotový na začátku roku 2028, zahrne veškeré požadavky všech aktérů, kteří s ním budou pracovat. V mezidobí mohou úředníci souběžně používat systémy oba. Ministr hovořil také o podpoře bydlení. Příslušný zákon je ve sněmovně ve druhém čtení. Norma má pomoci lidem v bytové nouzi, byly k ní ale podány pozměňovací návrhy.

Podle Kulhánka je nutné nově definovat cíle toho, jak má nová digitalizace stavebního řízení vypadat, a co se od ní očekává. Bude zapotřebí hovořit se všemi aktéry. Stávající systém podle něj z důvodu časové tísně nebylo možné alespoň minimálně otestovat. „Šel z nuly na sto,“ říká Kulhánek. Dva expertní týmy – technický a legislativní – jasně popsaly, které prvky jsou funkční a které nikoli. Vyhodnotily, že bez definování cílového zadání není možné ve vývoji pokračovat, ale je třeba začít od začátku. Vítěz soutěže si bude moci sám určit, zda využije některé „polofunkční“ prvky. Systémem dle Kulhánka aktuálně procházejí jednoduché žádosti. Od spuštění jich celkem bylo vloženo 21 tisíc a přibližně 1600 se vyhodnotilo. Těžší a robustnější žádosti ale systém prý zpracovat nedokáže. „Tak, jak aktuálně funguje, není schopen pojmout to, co se do něj vkládá tak, aby z něj vystupovaly informace, které se od něj čekají,“ sdělil ministr. Konec papírových žádostí Vrácení celého procesu na začátek je podle Kulhánka jedinou realistickou alternativou, která povede ke kýženému cíli. Zadání firmě ze zahraničí by bylo kvůli odlišnosti právního prostředí komplikované. Technický expertní tým vyhodnotil, že cesta budování vlastního systému je přijatelnější, nastínil. V mezidobí budou moci úředníci stavebních úřadů pracovat ve starých systémech. Pokud byla žádost podána do toho nového, mohou ji „vytáhnout“ a zpracovat v prostředí, které jim je známé.

„To, co je potřeba na vložení žádostí na portálu Stavebníka, funkční je, byť se ještě řeší stabilita, rychlost systému a některé prvky. Stejně tak je funkční elektronické úložiště dokumentace. To znamená, že se nevracíme do papírové podoby, bude zachováno podání elektronické žádosti ,“ ujistil nový člen vlády. Návrh kabinetu podle něj především legislativně narovnává stávající duální řešení tak, aby úřady a jejich zaměstnanci nenesli odpovědnost. Zákon by měl začít platit retroaktivně s účinností od 1. července a všechny kroky, které jsou v souladu s novým stavebním zákonem, budou považovány za správné. Ambice zkrátit řízení o dva roky stále přetrvává, řekl Kulhánek.