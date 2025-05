Audit digitalizace stavebního řízení našel klíčové problémy, říká Kulhánek

Pracovní verze právního auditu podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) například potvrdila , že resort na začátku projektu nezaměstnal dostatek lidí, kteří by na projektu pracovali. A to ještě když úřad vedla bývala ministryně Klára Dostálová (ANO). Kvůli novelizaci stavebního zákona byl dle auditu systém zpracován ve spěchu.

Digitalizace stavebního řízení byla spuštěna loni v červenci a od počátku měla nedostatky, které dělaly problém jak úředníkům, tak stavebníkům.

Loni na podzim byl kvůli nedostatečně funkční digitalizaci odvolán z čela MMR Ivan Bartoš (Piráti), což nakonec vyústilo v odchod jeho strany z vládní koalice. Vláda po Bartošově odvolání rozhodla v dalším vývoji systému nepokračovat a vypsala na něj novou zakázku. Kompletní a otestovaný nový systém digitalizace stavebního řízení by měl být hotový do roku 2028. Do té doby bude platit přechodné období, ve kterém budou stavební úřady moci souběžně využívat původní lokální systémy a nové digitální systémy stavebního řízení.

Piráti se ve středu obrátili na policii kvůli údajné nabídce od zástupce advokátní kanceláře Portos, která se podílí na auditu digitalizace stavebního řízení. Strana tvrdí, že jim zástupce firmy nabídl vstřícnost k pirátským připomínkám či nahlédnutí do konečné verze auditu výměnou za to, že Piráti nebudou advokátní kancelář kritizovat. Firma Portos odmítla, že by mohla ovlivnit auditní zprávu výměnou za cokoliv. Tvrzení Pirátů označila za pomluvu a bude se proti ní bránit.