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Voliči v pátek a v sobotu rozhodnou o podobě obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude mít ještě možnost vybírat senátora. Všichni voliči by už měli mít ve schránkách hlasovací lístky. V obecních volbách budou kandidáty vybírat křížkováním – nikoliv kroužkováním – a označit mohou i uchazeče napříč stranami. V senátních volbách vloží do obálky lístek se jménem preferovaného kandidáta. Sčítání hlasů je v komunálních volbách složité a většinou se protáhne až do neděle.
Kandidátky pro volby do zastupitelstev obcí 2026
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Kandidáti do Senátu 2026
Zdroj: ČSÚ, ČT24