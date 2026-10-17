Na Pelhřimovsku se stal senátorem Med (ODS)

Senátorem ve volebním obvodu Pelhřimov se stal Ladislav Med (ODS), podařilo se mu získat 61,84 procenta hlasů. Druhý Michal Kozár (ANO) dostal 38,15 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 23,42 procenta voličů, v prvním kole před týdnem hlasovalo 45,89 procenta. Dosavadní senátor Jaroslav Chalupský (za Svobodné) neuspěl už v prvním kole volby.
První kolo
První kolo vyhrál Med, získal 30,48 procenta hlasů. Druhý Kozár měl 27,15 procenta. Na třetím místě skončil dosavadní senátor Chalupský s 25,11 procenta hlasů. Čtvrtá v pořadí byla Karolína Kubisková (VÝZVA) s 8,65 procenta hlasů. Pátou příčku obsadila Lucie Pavlů Řádová (SPD), volilo ji 5,69 procenta lidí. Šestý byl Pavel Hodáč (KSČM) s 2,88 procenta.
Voleb se v prvním kole zúčastnilo 45,89 procenta voličů.