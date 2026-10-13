U Přerova se zastavil provoz vlaků kvůli možnému poškození trakčního vedení


13. 10. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Na železničním koridoru u Přerova byl kvůli možnému poškození trakčního vedení zhruba tři čtvrtě hodiny zastaven provoz. Stav trolejí prověřovali technici Správy železnic. Kolem 21:45 byl obnoven provoz po jedné koleji a o půl hodiny později už omezení skončilo. Informoval o tom mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

„Ve stanici Brodek u Přerova prověřujeme podezření na poškození trakčního vedení,“ uvedl Kavka.

Kamení na kolejích

V pondělí se na bezmála čtyři hodiny zastavil provoz také na jihu Čech. Mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic najel večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Policie žádala veřejnost o informace.

Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Případ policie prověřuje jako obecné ohrožení.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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