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Ve „válce technologií“ na Ukrajině prodělaly největší rozmach drony – jak pozemní, tak především ty létající. Jenže vývoj technologií a výroba sofistikovaných bezpilotních letounů jsou drahé. Ukrajina ani Rusko nemají nekonečný přísun financí, proto se na bojišti uplatňují i drony sestávající hlavně z trubek, překližky a lepicí pásky – jako je ruský průzkumný a kamikadze dron Molnija nebo jeho ukrajinská obdoba Blyskavka. Kromě nízké ceny mezi jejich přednosti patří to, že se dají vyrábět v podstatě kdekoliv, i přímo na frontové linii.