Skoro polovina dětí nemá při nehodě na kole helmu

Řada dětí na kole nenosí helmu – i když je pro ně povinná. Z aktuálních policejních statistik vyplývá, že ji v první polovině roku na sobě nemělo čtyřicet procent dětí do 15 let, které měly nehodu. Důležitost nošení helmy přitom zdůrazňují dopravní experti i lékaři. Přes léto také do terénu vyráží policie, která cyklistům kontroluje jejich povinnou výbavu a zjišťuje, zda nosí přilbu.

Z dat policie vyplývá, že za první letošní půlrok se stalo 196 nehod dětských cyklistů do 15 let. To je asi o čtvrtinu více než za stejnou dobu loni. Dvě pětiny dětí přitom při nehodě neměly cyklistickou helmu. Většinou se jednalo podle statistik o lehká zranění, některé nehody ale skončily vážnými poraněními.

Při pádu na hlavu v nízké rychlosti 15 kilometrů za hodinu se jedná o ekvivalent skoku po hlavě na beton z výšky jednoho metru. Pokud by došlo ke kolizi, kdy kolo jede rychlostí 15 kilometrů za hodinu a auto 35 kilometrů za hodinu, síla nárazu by se rovnala rychlosti 50 kilometrů za hodinu. To je rychlost srovnatelná se skokem po hlavě na beton z 10 metrů, upozorňuje BESIP.

Nošení helmy na kole je povinné ze zákona pro děti do 18 let – musí ji mít nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Dítě mladší 10 let může navíc vyjet na silnici pouze pod dohledem cyklisty ve věku minimálně 15 let. Odborníci ale doporučují nosit helmu všem cyklistům.