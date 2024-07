O prázdninách přibývá nehod cyklistů. Největší nebezpečí hrozí na nepřehledných silnicích

Muž, kterého v pondělí u Strakonic srazilo auto, které najelo do skupiny dětí, zůstává v nemocnici, děti už jsou doma. Kolem lipenské přehrady, kde se pohybují tisíce cyklistů, je nebezpečných míst několik. Ne všichni cyklisté jezdí po stezkách, na silnici někteří předjíždějící řidiči nedodržují bezpečný odstup.

Při pondělní nehodě skupiny cyklistů a osobního auta u Strakonic se zranily tři děti, dospělého museli záchranáři letecky transportovat do českobudějovické nemocnice. „Řidička, která jela za nimi, se pravděpodobně lekla vozidla, které jelo proti ní, tomu se vyhnula, nicméně narazila do cyklistů,“ popsal jihočeský mluvčí Policie ČR Jiří Matzner.

Přitom při předjíždění musí ze zákona řidiči dodržovat odstup od cyklistů minimálně metr a půl. Silnice jsou ale často nepřehledné a tak musí řízení přizpůsobit situaci.

„Je potřeba zpomalit. Budeme se snažit najít si místo, kde na této silnici, která není příliš široká, budeme moci vyjet do vzdálenosti, která by nám umožnila odstup. Místo máme, přesto, že je to v zatáčkách,“ popsal situaci na nepřehledné silnici, kterou projel se štábem ČT, koordinátor BESIPU Václav Kovář.