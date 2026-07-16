Česko prohrálo dva spory u Evropského soudu pro lidská práva. Jde o případy z roku 2021. V jednom z nich po policejním zákroku v Teplicích zemřel mladý Rom, který byl pod vlivem drog. „Policisté drželi zranitelnou osobu v potenciálně smrtelně nebezpečné poloze, aniž by řádně sledovali její zdravotní stav nebo dostatečně rychle reagovali poté, co ztratila vědomí. Úřady nezavedly odpovídající právní rámec pro používání polohy na břiše ani nezajistily náležité proškolení policistů,“ uvedl soud. Ze strany policie podle něj došlo k porušení práva na život. Druhý případ se týká napadení Romů fotbalovými rowdies. Evropský soud konstatoval, že vyšetřování byla nedostatečná a neadekvátní, české úřady vyloučily možný rasistický motiv. Věc teď řeší ministerstvo spravedlnosti.
VideoPolicie dle evropského soudu pochybila v případu smrti Roma po zákroku
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