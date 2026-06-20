Za nepříznivé označil premiér Andrej Babiš (ANO) informace o tom, že lídr pražské kandidátky ANO Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu tři družstevní byty. Právě Prokop v pátek nejasnosti vysvětloval na tiskové konferenci. Uvedl, že všechny nemovitosti pořizoval legálně a chyby napraví. Na toto téma hovořil také v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. „Ano, udělal jsem chybu, já to přiznávám, podle mě chybovat je lidské. Pokud proti mně bude vedeno správní řízení, zaplatím pokutu, nebudu se odvolávat, ale rozhodně jsem nic nezatajoval,“ sdělil Prokop a potvrdil, že je stále kandidátem hnutí ANO na pražského primátora. Pražský pirátský radní Adam Zábranský označil Prokopa za „nedůvěryhodnou osobu“. „To mlžení ohledně těch bytů za poslední týden, to, že si každé dva dny Ondřej Prokop vzpomenul na nějakou novinku – mně to přijde absolutně nedůvěryhodné,“ řekl.
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VideoChybovat je lidské, hájí se Prokop. Podle Zábranského je nedůvěryhodný
Za nepříznivé označil premiér Andrej Babiš (ANO) informace o tom, že lídr pražské kandidátky ANO Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu tři družstevní byty. Právě Prokop v pátek nejasnosti vysvětloval na tiskové konferenci. Uvedl, že všechny nemovitosti pořizoval legálně a chyby napraví. Na toto téma hovořil také v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. „Ano, udělal jsem chybu, já to přiznávám, podle mě chybovat je lidské. Pokud proti mně bude vedeno správní řízení, zaplatím pokutu, nebudu se odvolávat, ale rozhodně jsem nic nezatajoval,“ sdělil Prokop a potvrdil, že je stále kandidátem hnutí ANO na pražského primátora. Pražský pirátský radní Adam Zábranský označil Prokopa za „nedůvěryhodnou osobu“. „To mlžení ohledně těch bytů za poslední týden, to, že si každé dva dny Ondřej Prokop vzpomenul na nějakou novinku – mně to přijde absolutně nedůvěryhodné,“ řekl.
VideoO víkendu dopravu zkomplikuje MotoGP nebo festival Metronome
Už devět měsíců trápí řidiče kolony na dálnicích v okolí Brna. Může za to přestavba křížení dálnic D1 a D2. Dopravní komplikace jsou kvůli rekonstrukcím a údržbám vozovek i jinde, silničáři třeba v pátek uzavřeli úsek D6 ve směru na Prahu. V létě navíc přibývá nejrůznějších akcí, které způsobují velký provoz či uzavírky. Například tento víkend se v Brně jede závod MotoGP, v Praze se koná festival Metronome nebo městské slavnosti v Českém Krumlově.
Babišovi se nelíbí kauza kolem Prokopa. Ten nákupy bytů hájí jako legální
Premiérovi a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi se nelíbí kauza kolem bytů pražského lídra ANO Ondřeje Prokopa. Premiér po zasedání evropského summitu řekl, že neměl čas sledovat Prokopovo vysvětlení, nicméně slíbil, že se s ním obeznámí. Prokop hájil nákup bytů jako legální, za pochybení v majetkovém přiznání, kde nezveřejnil své tři družstevní byty, je připraven zaplatit pokutu. Piráty, TOP 09, ODS ani uskupení Praha sobě vysvětlení nepřesvědčilo.
Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory
V Praze tento týden se zpožděním oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Slavnostního zahájení se v pátek zúčastnili zástupci hlavního města, jeho dopravního podniku (DPP) či stavebních firem. Přípravné práce na nové etapě začaly v dubnu poté, co DPP podepsal smlouvu za asi třicet miliard korun bez DPH se sdružením vedeným firmou Subterra. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.
Pražští zastupitelé odvolali Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru
Pražští zastupitelé odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa (ANO) kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. Na jeho místo zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. V hlasování to podpořily všechny kluby kromě ANO a SPD. Prokop se z jednání omluvil. Náměstek primátora Jaromír Beránek (Piráti) také v pondělí na radě města předloží návrh na Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Zastupitelé ANO se svého kolegy zastali.
Jiřák se otevřel po rekonstrukci
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí za více než 470 milionů korun. Přibyly desítky stromů, nové povrchy, kašna i opatření pro lepší hospodaření s dešťovou vodou. Nová podoba prostranství však vyvolala i debatu mezi veřejností.
Kandidát na pražského primátora Prokop nepřiznal vlastnictví tří bytů, píší Seznam Zprávy
Předseda pražské organizace ANO a kandidát hnutí na primátora Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří družstevních bytů, uvedl server Seznam Zprávy (SZ). Prokop řekl, že na to zapomněl, a do přehledu je zanesl až po upozornění serveru. Bližší informace k jejich financování zatím neposkytl. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš bude chtít po Prokopovi situaci vysvětlit. Piráti a opoziční Praha Sobě budou na čtvrtečním jednání pražského zastupitelstva navrhovat, aby Prokop kvůli kauze skončil ve funkci předsedy kontrolního výboru.
V tendru na provoz příměstských vlaků v Praze podaly nabídky ČD a RegioJet
V tendru na provoz příměstských vlaků v Praze a Středočeském kraji podaly finální nabídky společnosti RegioJet a České dráhy, Arriva nabídku nepodala. Prvně zmíněná firma nabídla cenu 183,65 miliardy korun, nabídka Českých drah je 165,17 miliardy korun. Jde o největší tendr na dopravce v historii Česka.
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