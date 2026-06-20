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VideoPolitické spektrum: Moravané, Hnutí Hlas a Česká republika na 1. místě!


před 49 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 20. června přijali Aleš Sekanina (Moravané), Filip Beneš (Hnutí Hlas) a Vladimíra Vítová (Česká republika na 1. místě!). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.

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Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 20. června přijali Aleš Sekanina (Moravané), Filip Beneš (Hnutí Hlas) a Vladimíra Vítová (Česká republika na 1. místě!). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
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VideoChybovat je lidské, hájí se Prokop. Podle Zábranského je nedůvěryhodný

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