VideoChybovat je lidské, hájí se Prokop. Podle Zábranského je nedůvěryhodný
Za nepříznivé označil premiér Andrej Babiš (ANO) informace o tom, že lídr pražské kandidátky ANO Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu tři družstevní byty. Právě Prokop v pátek nejasnosti vysvětloval na tiskové konferenci. Uvedl, že všechny nemovitosti pořizoval legálně a chyby napraví. Na toto téma hovořil také v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. „Ano, udělal jsem chybu, já to přiznávám, podle mě chybovat je lidské. Pokud proti mně bude vedeno správní řízení, zaplatím pokutu, nebudu se odvolávat, ale rozhodně jsem nic nezatajoval,“ sdělil Prokop a potvrdil, že je stále kandidátem hnutí ANO na pražského primátora. Pražský pirátský radní Adam Zábranský označil Prokopa za „nedůvěryhodnou osobu“. „To mlžení ohledně těch bytů za poslední týden, to, že si každé dva dny Ondřej Prokop vzpomenul na nějakou novinku – mně to přijde absolutně nedůvěryhodné,“ řekl.
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