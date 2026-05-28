Bolivijský prezident podepsal zákon, který usnadní nasazení armády proti demonstracím


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Bolivijský prezident Rodrigo Paz podepsal zákon, který usnadňuje nasazení armády proti demonstracím a vyhlášení mimořádného stavu. Uvádí to agentury Reuters a EFE. Město La Paz, v němž sídlí část vládních institucí, již několik týdnů čelí blokádám a demonstracím proti ekonomickým opatřením vlády, protestující požadují odvolání Pazova kabinetu.

Podepsaný zákon fakticky ruší jinou normu z roku 2020, která zpřísňovala podmínky pro nasazení armády při domácích nepokojích a pro vyhlášení mimořádného stavu. Podle deníku El País se tak zvyšuje tlak na prezidenta, aby proti demonstrantům použil sílu. Samotná vláda uvedla, že schválení zákona neznamená, že k vyhlášení mimořádného stavu či k povolání armády do ulic skutečně dojde.

Demonstranti protestují proti škrtům a dalším ekonomickým opatřením, kterými chce vláda podle svého tvrzení zlepšit ekonomickou situaci v zemi. Podle provládních politiků jsou za demonstracemi odborů a zemědělských organizací osobní ambice exprezidenta Eva Moralese. Ten již podle ústavního soudu nemohl v loňských prezidentských volbách znovu kandidovat, protože dosáhl limitu počtu mandátů.

GALERIE
Protivládní protesty v Bolívii

Demonstrace a blokády ve městě La Paz se konají 22 dnů po sobě. I ve středu do ulic vyšli členové zemědělských odborů a ve stávce pokračovali řidiči, píše agentura EFE. Vláda dala najevo, že chce se zástupci demonstrantů jednat. Paz ve středu předsedal zahájení činnosti poradního orgánu, v rámci kterého chce vláda jednat se sociálními organizacemi o svých plánech.

Paz začal uplatňovat svůj pravicový program po vstupu do úřadu loni v listopadu. Jeho zvolení prezidentem představovalo po dvaceti letech vlády levicového hnutí Mas výraznou politickou změnu.

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta
Jeden z demonstrantů hází směrem k policii kanystr se slzným plynem

Výběr redakce

Dostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

VideoDostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

před 6 hhodinami
Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

před 6 hhodinami
Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Česká televize uvede novou talk show Na jednoho

VideoČeská televize uvede novou talk show Na jednoho

před 7 hhodinami
Hokej zvedl zájem o mobilní data, v části Evropy si ale lidé za služby připlatí

Hokej zvedl zájem o mobilní data, v části Evropy si ale lidé za služby připlatí

před 7 hhodinami
Pokud chce být Hlaváč úspěšný, musí se umět vymezit vůči vládě, míní Ženíšek

VideoPokud chce být Hlaváč úspěšný, musí se umět vymezit vůči vládě, míní Ženíšek

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V blízkosti íránského přístavu zněly výbuchy. Podle činitele USA šlo o údery na vojenský cíl

Íránská státní média podle agentury Reuters tvrdí, že východně od jihoíránského přístavního města Bandar Abbás byly v noci slyšet tři exploze. Nejmenovaný americký činitel Reuters řekl, že americká armáda provedla v Íránu údery na vojenské zařízení. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od začátku dubna příměří.
před 1 hhodinou

Bolivijský prezident podepsal zákon, který usnadní nasazení armády proti demonstracím

Bolivijský prezident Rodrigo Paz podepsal zákon, který usnadňuje nasazení armády proti demonstracím a vyhlášení mimořádného stavu. Uvádí to agentury Reuters a EFE. Město La Paz, v němž sídlí část vládních institucí, již několik týdnů čelí blokádám a demonstracím proti ekonomickým opatřením vlády, protestující požadují odvolání Pazova kabinetu.
před 2 hhodinami

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Nový maďarský premiér Péter Magyar ve středu uvedl, že se v pátek v Bruselu setká s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou, jednat budou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Informovala o tom agentura Reuters. Podle dřívějších zpráv se Magyar v Bruselu pokusí uzavřít významnou politickou dohodu, která by pro Maďarsko odblokovala 10,4 miliardy eur (asi 252,5 miliardy korun) z unijních fondů.
před 6 hhodinami

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket pro protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské invazi.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa plánuje posílat Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států k pozorování a léčbě ve specializovaných zařízeních, napsal deník The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje. Vláda USA už dříve letecky přepravila amerického lékaře nakaženého v Kongu ebolou do nemocnice v Německu, která přijala i jeho ženu a čtyři děti. Další americký lékař, jenž přišel do kontaktu s nakaženými, je hospitalizován v Praze.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Rusové zabíjeli na východě a severu Ukrajiny, Kyjev útočil na vojenské cíle

Nejméně pět lidí zabily ruské útoky na část Doněcké oblasti ovládané Ukrajinou. Ruská vojska při ostřelování Chersonu zasáhla rodinu na dětském hřišti: otec byl zabit, matka a dvě dcery ve věku tří a šesti let utrpěly zranění. Rusko také podniklo rozsáhlý útok na město Černihiv, v přilehlém regionu zabil úder Moskvy nejméně jednoho člověka. Ukrajina své údery mířila na vojenské cíle, podle ruských úřadů ale zasáhla také některé obce.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Izrael vyzval k evakuaci libanonského území jižně od řeky Zahrání

Izraelská armáda ve středu večer vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání, území směrem na jih nyní považuje za bojovou zónu, píše agentura AFP. Řeka leží přibližně 45 kilometrů od izraelských hranic. Armáda tímto krokem rozšířila své předešlé evakuační výzvy, které během středy vydala.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Hokej zvedl zájem o mobilní data, v části Evropy si ale lidé za služby připlatí

Až více než dvojnásobný zájem o datové balíčky zaznamenali operátoři v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji ve Švýcarsku. To nepatří do Evropské unie, lidé si tak při návštěvě této země za využívání mobilních služeb připlatí. Ne všichni s tím ale před cestou počítají.
před 7 hhodinami
Načítání...