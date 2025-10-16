ŽivěSenát bude schvalovat nominace Bartoně a Smolka na ústavní soudce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
ŽIVĚ: Jednání Senátu
Zdroj: ČT24

Senát ve čtvrtek schvaluje nominace Michala Bartoně a Martina Smolka na ústavní soudce. Bartoň je vedoucím katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Smolek byl vládním zmocněncem u Soudního dvora Evropské unie. Jejich kandidaturu podpořil jak senátní výbor pro lidská práva, tak výbor ústavně-právní.

Kandidáty tradičně představí prezident Petr Pavel, který je nominoval. „Výběr podle prezidenta přispěje k ještě větší pestrosti ústavních soudců,“ informovala redaktorka ČT Kateřina Trnková. O souhlasu se jmenováním nových ústavních soudců budou senátoři rozhodovat v tajné volbě. Její výsledky by měly být známy odpoledne.

Michal Bartoň se zaměřuje hlavně na ústavní a lidská práva. „Silným tématem, kterému se Bartoň věnoval mimo jiné i ve své knižní monografii, je svoboda slova,“ sdělila redaktorka Trnková. Martin Smolek se podle ní věnuje především unijnímu právu, právu životního prostředí, zemědělskému právu a migrační politice.

3 minuty
Redaktorka ČT Trnková o kandidátech na Ústavní soudce
Zdroj: ČT24

Horní parlamentní komora má také schvalovat senátorské návrhy ústavní novely o právu být off-line a novely o komunálních volbách. V prvním kole mají senátoři opětovně projednat návrh, aby Nejvyšší kontrolní úřad získal právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

Prezident Pavel navrhl do Ústavního soudu Bartoně a Smolka
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v Haagu

