Senát ve čtvrtek schvaluje nominace Michala Bartoně a Martina Smolka na ústavní soudce. Bartoň je vedoucím katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Smolek byl vládním zmocněncem u Soudního dvora Evropské unie. Jejich kandidaturu podpořil jak senátní výbor pro lidská práva, tak výbor ústavně-právní.
Kandidáty tradičně představí prezident Petr Pavel, který je nominoval. „Výběr podle prezidenta přispěje k ještě větší pestrosti ústavních soudců,“ informovala redaktorka ČT Kateřina Trnková. O souhlasu se jmenováním nových ústavních soudců budou senátoři rozhodovat v tajné volbě. Její výsledky by měly být známy odpoledne.
Michal Bartoň se zaměřuje hlavně na ústavní a lidská práva. „Silným tématem, kterému se Bartoň věnoval mimo jiné i ve své knižní monografii, je svoboda slova,“ sdělila redaktorka Trnková. Martin Smolek se podle ní věnuje především unijnímu právu, právu životního prostředí, zemědělskému právu a migrační politice.
Horní parlamentní komora má také schvalovat senátorské návrhy ústavní novely o právu být off-line a novely o komunálních volbách. V prvním kole mají senátoři opětovně projednat návrh, aby Nejvyšší kontrolní úřad získal právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.