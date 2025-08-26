Prezident Petr Pavel navrhl Senátu na soudce Ústavního soudu (ÚS) vedoucího katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Michala Bartoně a Martina Smolka, dosavadního vládního zmocněnce pro zastupování Česka před Soudním dvorem Evropské unie. Oznámil to odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Prezident Pavel navrhl do Ústavního soudu Bartoně a Smolka
Smolek roli zmocněnce zastával od roku 2008, ve funkci skončí k 1. září. Vláda minulý týden schválila jako jeho nástupce právního experta ministerstva zahraničí Jiřího Vláčila. Smolek má vést stálou misi České republiky ve Vídni.
Bartoň byl v minulosti mimo jiné členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády nebo asistentem soudkyně Ústavního soudu.
V říjnu končí na ÚS soudce Jaromír Jirsa, v prosinci Josef Fiala. Pavel dosud za zhruba 2,5 roku ve funkci personálně obnovil Ústavní soud z více než dvou třetin. Naposledy prezident v prosinci jmenoval ústavní soudkyní Ditu Řepkovou. Byla tehdy jeho jedenáctou nominantkou. Na Ústavním soudu při plném obsazení působí patnáct soudců.