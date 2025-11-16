Více spojů, další moderní soupravy. České dráhy chystají změny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
6 minut
Události: České dráhy chystají změnu jízdních řádů
Zdroj: ČT24

Od poloviny prosince začnou platit na železnici nové jízdní řády. České dráhy slibují více spojů do Česka i do zahraničí a další moderní soupravy. Změny se částečně týkají i cen jízdného a využití slev. Cestující by uvítali mimo jiné posílení některých příměstských linek.

