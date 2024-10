Na Českobrodsku testují poptávkovou dopravu

Je devět hodin večer a od vlakového nádraží v Českém Brodě vyrážejí dva mikrobusy, každý do jedné z nedalekých vesnic. „Je to vynikající. Řada lidí jezdí pozdě z práce a dřív se chodilo pěšky nebo stopem, to samozřejmě nebylo bezpečné,“ pochválil službu cestující Zdenek Hrdlička. Tři kilometry domů chodil každý večer po práci i Martin Šubrt. Mikrobusem je doma za deset minut. „Přes týden to využívám prakticky skoro denně, což je úplně suprové,“ řekl.

Za necelé dva měsíce se mikrobusy svezlo už na sedm set sedmdesát lidí. Nejčastěji vyrážejí právě z vlakového nádraží do okolních vesnic, kam by se v tuto večerní dobu běžnými autobusy nedostali. Michal Patzenhauer si spoj objednal přes aplikaci PID lítačka. „Dal jsem si spojení z Českého Brodu. Našlo mi to autobusy, dám, že chci jet, přesune mě to na webovou stránku. A pak už jenom objednat,“ popsal. „Tady se mi zobrazí přímo ten konkrétní spoj, který mám jet. Já pak zakliknu nástup. Teď tam je jeden, ale je dost možné, že přijde ještě někdo další bez objednání,“ řekl řidič Petr Seman.