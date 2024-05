Svitavsko zkouší autobusy na objednávku, cestující zatím svezou zdarma

Služba bude fungovat v pracovní dny od 8:00 do 20:00, jedna jízda stojí zhruba 40 až 45 korun, první měsíc je zdarma. Systém po objednání určí čas a nástupní místo, které nemusí být na oficiální zastávce, ale i blíže bydlišti pasažéra. Vozidlo nemá pevnou trasu, ale využívá speciální navigaci, aby posbíralo co nejvíce lidí.

„Nenahrazuje to veřejnou dopravu. Je to primárně doplněk veřejné dopravy, který má svážet cestující z méně saturovaných obcí na páteřní dopravu. Když dokážeme ušetřit náklady i řidiče, kterých je málo, můžeme je přesunout na páteřní linku, zvýšit třeba frekvenci nebo dosah a obsloužit kraj menšími vozidly,“ míní Janík.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) se díky novému systému nebudou muset pravidelně vypravovat vozidla, která často jezdí s minimem cestujících. Řekl také, že se připravuje legislativní změna, která umožní zapojení dopravy na objednávku do systému veřejné dopravy, a tím i její financování ze strany krajů.

Dosavadní spoje pokračují beze změny

Na projektu spolupracují Pardubický kraj, start-up CityA a regionální dopravce BusLine. Minibus bude vozit cestující ze Svitav a obcí Opatov, Opatovec, Dětřichov, Koclířov, Kamenná Horka, Vendolí, Hradec nad Svitavou a Radiměř. Dosavadní spoje na Svitavsku se měnit nebudou.

Zkušební provoz potrvá do 13. října, pak bude jeho fungování vyhodnoceno a systém by se mohl rozšířit do dalších částí regionu. V budoucnu by cestující mohl vozit elektrický minibus. „Předpokládáme, že to bude běžně využívat šedesát až osmdesát lidí denně. Uvidíme, jak se podaří případně prodloužit pilotní režim, i systémy a algoritmus se učí, jak vše optimalizovat. Měli bychom se dostat na sto jízd denně jedním vozidlem,“ dodal Janík.