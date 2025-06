Univerzita Palackého ocenila anglistu Peprníka. Pracovnu tam má přes 70 let

Profesoru Jaroslavu Peprníkovi je osmadevadesát let, přesto denně chodí do svého kabinetu katedry anglistiky na filozofické fakultě, kde stále pracuje. Autor řady učebnic a monografií o anglosaském světě obdržel od Univerzity Palackého v Olomouci Cenu Františka Palackého.

Svou pracovnu má Peprník na Univerzitě Palackého přes sedmdesát let. Do svých devadesáti odučil na katedře anglistiky víc než sto dvacet semestrů. Do pracovny stále chodí každý den a jen výjimečně využije výtah. „Jednak vyřizuji korespondenci, často mi také píší studenti, někdy i po čtyřiceti letech,“ popisuje Peprník.

Bez jeho učebnic se dlouho neobešla výuka na českých středních a vysokých školách. On sám byl přitom samoukem. Jazyk se učil tajně z příruček, které našel v otcově knihovně. „Pokládám to za nějaké boží řízení, že otec měl v knihovně tři knihy. Byl to slovník anglicko-český, gramatika a učebnice konverzace,“ řekl před časem v seriálu České televize Paměťová stopa.

„Prozradil jsem to jenom jednomu spolužákovi. Mimochodem, on potom šel na teologii, takže to nikomu neprozradil, bral to už jako zpovědní tajemství,“ přiznal.

Pan asistent Peprník

Po válce studoval angličtinu na brněnské univerzitě. Než získal doktorát, stihl vyjet na letní školu do Londýna a procestovat Anglii stopem. Toto dobrodružství ho pak stálo čtyři roky u pomocných technických praporů, vojenských útvarů určených pro převýchovu politicky nespolehlivých osob v komunistickém Československu. „V mé světnici byl doktor práv od Karlových Varů, náčelník Sokola. Potom lesník z Krkonoš, syn kulaka...,“ vyprávěl.

Z vojenského lágru Peprníka vysvobodil jeho profesor, když ho doporučil kolegovi jako asistenta na anglistice v Olomouci. „Normální postup byl z asistenta na odborného asistenta za tři roky automaticky. Já jím byl šest a půl roku. Tehdy se s trochou nadsázky říkalo, že děkan, když má plénum v aule, tak má oslovení: soudruzi profesoři, docenti, odborní asistenti a asistente Peprníku,“ vtipkoval.

„Po čase, když jsem se ptal jednoho krajana, který měl náhled do spisů, tak mi prozradil, že mám ve spisu důvodné podezření ze špionáže pro Velkou Británii,“ řekl.