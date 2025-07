Navigace chybují na úseku D35. Řidiči kvůli nim skončili v kopě štěrku

Na dálnici D35 u Olomouce došlo během jediného dne ke dvěma vážným dopravním nehodám. Auta vjela na uzavřený úsek mezi Křelovem a Příkazy a narazila do hromady štěrku. U nájezdu na dálnici jsou přitom zákazové značky. Řidiče tam ale posílají některé navigace. Policie zdůrazňuje, že řidiči by se neměli spoléhat pouze na ně. I odborníci upozorňují, že navigace v telefonu nejsou ani zdaleka bezchybné. Dálnice D35 v okolí Olomouce bude až do listopadu jedno velké staveniště. Z krajského města do Mohelnice nyní mohou řidiči na dálnici najet buď přes nový obchvat, nebo až u nájezdu u Unčovic.