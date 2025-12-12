Primátor Olomouce Žbánek rezignoval kvůli zvolení poslancem. Nahradí ho Ferancová

Olomoucký primátor a poslanec Miroslav Žbánek (ANO) v pátek kvůli svému říjnovému zvolení do sněmovny složil funkci v čele stotisícového města. Z postu odejde k 31. prosinci. Novou primátorkou zastupitelstvo zvolilo dosavadní Žbánkovu náměstkyni Miroslavu Ferancovou (ANO), funkce se ujme 1. ledna. Stane se první primátorkou v historii Olomouce.
Na personální změně se dohodla radniční koalice složená z ANO, ProOlomouc, Pirátů a spOLečně. Žbánek byl primátorem Olomouce od listopadu 2018.
Funkce primátora je podle Žbánka náročná a vyžaduje práci na plný úvazek. „Nebudu kumulovat funkce,“ zdůvodnil své rozhodnutí odejít. Jeho nástupkyně Ferancová bude mít od ledna na starost interní audit, ochranu obyvatelstva, zahraniční vztahy, dopravu, sport, zastupovaní města a ze zákona i městskou policii. Novým členem městské rady se po Žbánkově odchodu stane Tomáš Sýkora (ANO), kterého v pátek zastupitelstvo zvolilo.
Žbánek zůstane zastupitelem Olomouce, zaměřit se hodlá na přípravu strategického planu města. Olomouc bude nadále zastupovat ve Svazu měst a obcí, kde působí jako místopředseda.
Na kandidátce ANO při říjnových sněmovních volbách měl Žbánek druhou pozici a získal 7126 preferenčních hlasů. Více hlasů z kandidátů ANO obdržel pouze olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk. Skok z posledního místa kandidátky ANO do jejího čela a post poslance Oklešťkovi zajistilo 9347 preferenčních hlasů.