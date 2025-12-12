Primátor Olomouce Žbánek rezignoval kvůli zvolení poslancem. Nahradí ho Ferancová


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Olomoucký primátor a poslanec Miroslav Žbánek (ANO) v pátek kvůli svému říjnovému zvolení do sněmovny složil funkci v čele stotisícového města. Z postu odejde k 31. prosinci. Novou primátorkou zastupitelstvo zvolilo dosavadní Žbánkovu náměstkyni Miroslavu Ferancovou (ANO), funkce se ujme 1. ledna. Stane se první primátorkou v historii Olomouce.

Na personální změně se dohodla radniční koalice složená z ANO, ProOlomouc, Pirátů a spOLečně. Žbánek byl primátorem Olomouce od listopadu 2018.

Funkce primátora je podle Žbánka náročná a vyžaduje práci na plný úvazek. „Nebudu kumulovat funkce,“ zdůvodnil své rozhodnutí odejít. Jeho nástupkyně Ferancová bude mít od ledna na starost interní audit, ochranu obyvatelstva, zahraniční vztahy, dopravu, sport, zastupovaní města a ze zákona i městskou policii. Novým členem městské rady se po Žbánkově odchodu stane Tomáš Sýkora (ANO), kterého v pátek zastupitelstvo zvolilo.

Žbánek zůstane zastupitelem Olomouce, zaměřit se hodlá na přípravu strategického planu města. Olomouc bude nadále zastupovat ve Svazu měst a obcí, kde působí jako místopředseda.

Na kandidátce ANO při říjnových sněmovních volbách měl Žbánek druhou pozici a získal 7126 preferenčních hlasů. Více hlasů z kandidátů ANO obdržel pouze olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk. Skok z posledního místa kandidátky ANO do jejího čela a post poslance Oklešťkovi zajistilo 9347 preferenčních hlasů.

Olomoucká radnice nepodá námitku proti výšce hotelu, investor upravil projekt
Vizualizace nové čtvrti v Olomouci

Výběr redakce

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb, předvolalo si velvyslance Moskvy

V Německu prudce přibylo ruských hybridních hrozeb, předvolalo si velvyslance Moskvy

před 25 mminutami
Chudobu způsobují hlavně drahé nájmy, ukazuje analýza a hledá řešení

Chudobu způsobují hlavně drahé nájmy, ukazuje analýza a hledá řešení

před 1 hhodinou
V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda

09:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kamion, z něhož se vysypaly klády na dálnici, byl přetížený o 13 tun

Kamion, z něhož se vysypaly klády na dálnici, byl přetížený o 13 tun

před 2 hhodinami
Počet obyvatel Česka klesl. Zemřelo výrazně více lidí, než se narodilo

Počet obyvatel Česka klesl. Zemřelo výrazně více lidí, než se narodilo

před 2 hhodinami
Slovenský parlament potvrdil zrušení úřadu pro whistleblowery

Slovenský parlament potvrdil zrušení úřadu pro whistleblowery

před 3 hhodinami
Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

Plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv je protiprávní, míní Orbán

před 4 hhodinami
Poptávka po dobrovolnících v nemocnicích čím dál víc roste

Poptávka po dobrovolnících v nemocnicích čím dál víc roste

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Olomoucký kraj

Primátor Olomouce Žbánek rezignoval kvůli zvolení poslancem. Nahradí ho Ferancová

Olomoucký primátor a poslanec Miroslav Žbánek (ANO) v pátek kvůli svému říjnovému zvolení do sněmovny složil funkci v čele stotisícového města. Z postu odejde k 31. prosinci. Novou primátorkou zastupitelstvo zvolilo dosavadní Žbánkovu náměstkyni Miroslavu Ferancovou (ANO), funkce se ujme 1. ledna. Stane se první primátorkou v historii Olomouce.
před 1 hhodinou

Města stěhují kvůli novele novoroční ohňostroje. Někde i jen o pár metrů

Některá města zrušila klasické novoroční podvečerní ohňostroje a nahradila je například videomappingem nebo opékáním buřtů. Jinde pouze radnice mění místa konání, aby vyhověly novým pravidlům platným od prosince. Třeba v Dobřanech v Plzeňském kraji nebo v Karviné v Moravskoslezském kraji stačilo posunout odpaliště o pár desítek metrů.
před 7 hhodinami

Meteorologové varují před náledím na západě Čech

Především v západní polovině Čech se začne ve středu v noci a ve čtvrtek ráno tvořit náledí, varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v aktuální výstraze. Během dne bude na většině území sněžit. Zejména v Beskydech, na severním návětří Jeseníků a na severu Čech připadne místy až deset centimetrů sněhu, v Jeseníkách kolem 25 centimetrů. Sněžení během večera a noci zeslábne. Počasí komplikuje dopravu v Česku od pondělí.
26. 11. 2025

Sníh opět komplikoval dopravu v Česku

V úterý ráno sníh opět způsoboval problémy s dopravou, zejména ve východních Čechách a na Moravě. Na některých místech Česka hrozila ledovka, ve vyšších polohách i sněhové jazyky. Komplikace ale nebyly tak velké jako v pondělí ráno, kdy mnoho řidičů zaskočil první letošní sníh. Podle meteorologů má sněžit také ve středu.
25. 11. 2025

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Na většině míst Česka v noci na pondělí nasněžilo a objevily se komplikace na silnicích a dálnicích. Nehoda kamionu na dálnici D48 zastavila provoz v obou směrech. Na dálnici D1 došlo k několika srážkám vozidel. V Praze byly zrušené nebo omezené některé autobusové spoje. V dalších dnech může situaci ještě zhoršit ledovka. Meteorologové čekají mrazivý týden se sněžením, které místy bude i vydatnější, hlavně na horách.
24. 11. 2025Aktualizováno24. 11. 2025

V noci na pondělí bude na většině území Česka sněžit, večer hrozí ledovka

V noci na pondělí bude podle meteorologů postupně od západu na většině území sněžit, do rána může napadnout až pět centimetrů sněhu. Při mrznoucích srážkách hrozí ledovka. V Čechách v noci na neděli a ráno mrzlo, na Moravě a ve Slezsku napadl sníh. Nejchladněji bylo na Šumavě a Krušných horách, kde bylo i kolem minus 25 stupňů Celsia. Na Moravě byly kvůli oblačnosti teploty vyšší a na mnoha místech napadl sníh. V Beskydech až 15 centimetrů.
23. 11. 2025

Olomoučtí vědci vymysleli levný filtr, který z vody odstraní bakterie i těžké kovy

Čeští vědci vyvinuli filtrační membránu, která dokáže odstranit z vody nebezpečné bakterie i toxické těžké kovy. Funguje bez nutnosti zdroje energie a chemikálií a kombinované znečištění likviduje v jediném kroku. Podle odborníků mohou tyto snadno obnovitelné membrány znamenat zlom v dostupnosti pitné vody v rozvojových zemích i oblastech zasažených katastrofami.
21. 11. 2025

ŘSD otevřelo poslední úsek obchvatu Olomouce

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo se zhruba pětiměsíčním předstihem poslední část západního dálničního obchvatu Olomouce. Nový úsek D35 na trase mezi Křelovem a Slavonínem měří 3,2 kilometru a má odvést tranzitní dopravu z Olomouce. Stavba poslední části obchvatu začala loni v únoru a vyžádala si investici 903 milionů korun bez DPH.
20. 11. 2025Aktualizováno20. 11. 2025
Načítání...