Olomoucká radnice nepodá námitku proti výšce hotelu, investor upravil projekt

Během tří let tu chce developerská skupina Redstone postavit padesát obchodů, restaurace, kulturní sál nebo také hotel. Právě ten je pro část obyvatel i zastupitelů problematický. Měřit má třicet osm metrů, tedy zhruba dvakrát víc než okolní budovy. „Má téměř čtyřicet metrů a ten byl po odborné stránce hodnocen, že bude zasahovat do pohledů od jihu podél řeky Moravy na historické panorama,“ namítl náměstek primátora Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

Prosadit Silo Tower nebylo jednoduché

Přes deset let stojí v Olomouci šestatřicetimetrová Silo Tower architektky Blanky Zlámalové. Pětipatrová nástavba s kancelářemi vyrostla na původním silu z roku 1936. „Prošla jsem různými peripetiemi a musela jsem prokazovat, zda i tato stavba, která má třicet šest metrů, někde nenaruší panorama města, takže jsem objížděla okolo Olomouce, zkoušela, dokonce jsme dělali vizualizace. Ten proces od prvního okamžiku do realizace trval šest let,“ popsala Zlámalová.

Podle ní se moderní architektura ve městech, zvlášť těch historicky cenných, netvoří snadno. „My máme na náměstí vedle sebe kus gotiky, secesi, pak máme Baťův zásah a přes to všechno nejsme připraveni ani myšlením, ani uživatelsky na to, že by každá doba měla vložit svoji vrstvu,“ řekla.