Senát Univerzity Palackého schválil možný nákup Hanáckých kasáren

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (UP) ve středu na mimořádném zasedání schválil možný nákup Hanáckých kasáren v centru města. Objekt na začátku září v aukci pořádané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vydražila za 89,1 milionu korun developerská společnost Redstone. Do 14. října může univerzita dorovnat vítěznou cenovou nabídku Redstone a rozlehlou nemovitost od státu přednostně získat.

Ve druhém usnesení senátoři požádali vedení UP o garance, že kvůli této realitní transakci nebudou ohroženy plánované investiční projekty univerzity a nezvýší se odvody fakult. Rektor Procházka považuje odkup Hanáckých kasáren od státu za strategické rozhodnutí. Kupní cena 89,1 milionu je podle něj velmi příznivá, UP ji zaplatí ze svých zdrojů.

Kritika nákupu

Rektor záměr představil děkanům všech osmi fakult, proti byl pouze děkan Přírodovědecké fakulty UP Martin Kubala. Nákup a nákladná rekonstrukce kasáren mohou podle Kubaly na mnoho let podvázat investice do dalšího rozvoje univerzity. Děkan upozornil na to, že v záměru není uveden jasný účel využití budovy a velké nejasnosti panují i ohledně celkových nákladů i zdrojů financování.

Hanácké kasárny vydražila firma Redstone 4. září za 89,1 milionu, minimální kupní činila 89 milionů. ÚZSVM poté nabídl městu Olomouc, kraji a UP možnost dorovnat vítěznou částku, a kasárny tak získat. Pokud tak samosprávy nebo univerzita do 30 dnů od doručení výzvy neučiní, uzavře úřad smlouvu s firmou Redstone, ve které má podíl podnikatel Richard Morávek.

ÚZSVM se snažil památkově chráněnou budovu prodat od září 2021. Poprvé byla aukční cena stanovena na 262 milionů, poté ji úřad snižoval až na 89 milionů v devátém kole dražby.

Armáda využívala Hanácké kasárny 170 let, od roku 2013 jsou prázdné. V roce 2020 vláda schválila jejich prodej. Před časem o ně projevil zájem Olomoucký kraj společně s olomouckou radnicí a Univerzitou Palackého. Odborníci ale upozornili na špatný technický stav komplexu a vysoké náklady na rekonstrukci. Krajské zastupitelstvo proto na začátku letošního roku zrušilo své předchozí usnesení, které samosprávám a univerzitě otevřelo cestu k bezúplatnému nabytí kasáren.