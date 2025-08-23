Texaský Senát definitivně schválil překreslení volebních obvodů, jež posiluje postavení republikánů. Novela volební mapy nyní míří k podpisu ke guvernérovi státu Gregu Abbottovi. Podle agentury AP nová mapa vytváří pět nových obvodů, které by měly nahrávat republikánským kandidátům, což straně může pomoci udržet těsnou většinu ve Sněmovně reprezentantů po volbách v roce 2026. Demokraté oznámili, že zákon napadnou u soudu.
Texaský Senát schválil překreslení volební mapy
„Hrozí extrémní riziko, že republikáni přijdou o většinu, pokud mapa nebude schválena,“ uvedl republikánský senátor Phil King, hlavní autor návrhu. Demokraté oponují, že nový plán porušuje volební zákony, protože „ředí vliv voličů na základě rasy“, což King odmítá. Podporu zákonu vyjádřil republikánský prezident Donald Trump.
Schvalování předcházela vleklá politická bitva, která zahrnovala dvoutýdenní bojkot jednání ze strany demokratických zákonodárců, kteří hromadně opustili Texas, a na druhé straně hrozby jejich zatčením, které si odhlasovali republikáni v kalifornské Sněmovně reprezentantů.
Ve středu přesto zákon texaskou Sněmovnou prošel. Senátorka Carol Alvaradová se chystala zákon obstruovat dlouhým projevem, takzvaným filibusterem, nakonec však hlasování proběhlo po nočním jednání.
V reakci na dění v Texasu tento týden demokraté v Kalifornii podnikli kroky k vlastnímu překreslení volebních map. Guvernér Gavin Newsom podepsal zákon o listopadovém referendu, které by mělo otevřít cestu k novým obvodům příznivým pro demokraty. „Je to reakce na útok na naši demokracii v Texasu,“ uvedl Newsom. Abbott naopak označil kroky Kalifornie za vtip, který podle něj soudy zruší.
Dva nejlidnatější státy USA stojí v čele celostátního boje o přetvoření volebních map před volbami do Kongresu příští rok. Prezident Trump se snaží posílit těsnou většinu republikánů ve federální Sněmovně reprezentantů a zabránit opakování situace z voleb v roce 2018, kdy demokraté získali kontrolu nad Sněmovnou a využili většiny k blokování jeho programu.
Texaští republikáni otevřeně prohlašují, že jednají v zájmu své strany. „Základní cíl tohoto plánu je přímočarý: zlepšit politickou výkonnost republikánů,“ řekl na půdě sněmovny člen strany Todd Hunter, autor nové legislativy. Po téměř osmi hodinách parlamentní debaty si pak opět vzal slovo, aby celý spor shrnul ve smyslu, že jde pouze o stranický boj. „V čem je vlastně rozdíl, řekněme celému světu. Republikánům se to líbí, a demokratům ne.“
Účelové překreslování volebních obvodů, takzvaný gerrymandering, patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodě a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.