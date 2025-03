Odříznutím Kyjeva posílí Rusko, míní Západ. Kreml Trumpa chválí

Pozastavení americké pomoci Kyjevu by mohlo být nejlepším příspěvkem k míru, ale ještě je třeba zjistit detaily, reagoval na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Evropští spojenci Kyjeva jako Velká Británie či Polsko hovoří o špatné zprávě a slibují napadené zemi podporu.

O rozhodnutí Bílého domu informovala v noci média s tím, že před obnovením zbrojní pomoci musí Kyjev Trumpa přesvědčit o své ochotě jednat o míru. „Ještě je potřeba vyjasnit detaily, ale pokud je to pravda, pak je to rozhodnutí, které by mohlo kyjevský režim skutečně dotlačit k mírovému procesu,“ reagoval Peskov podle ruské státní agentury TASS.

Normalizace rusko-amerických vztahů by podle něj měla zahrnovat zrušení restrikcí vůči Moskvě. „Pokud mluvíme o normalizaci bilaterálních vztahů, pak je třeba je zbavit této negativní zátěže, takzvaných sankcí,“ pronesl kremelský mluvčí. Peskov podle agentury Reuters reagoval na zprávy, že Washington připravuje plán, jak potenciálně uvolnit sankce vůči Rusku.