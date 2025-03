Putin nikdy nedrží slovo, Trump je pro něj poslední nadějí, říká Zubov

Ruský vůdce Vladimir Putin podle ruského historika Andreje Zubova nikdy nedrží své slovo a Donald Trump je pro něj poslední nadějí. V rozhovoru pro ČT Zubov také popisuje, jak Putin vnímá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i za jakých okolností by se Rusko mohlo spojit s Čínou.

Podle Zubova je nyní Rusko vojensky, politicky i ekonomicky v horším stavu, než si myslíme. Trump je podle něj pro Putina poslední nadějí. „Situace je velmi obtížná a Trump zachraňuje jeho politiku před krachem,“ řekl. Záruky ze strany Trumpa by byly lži, je přesvědčen. „Jde o to, že chce odevzdat Ukrajinu Rusku. Proč to dělá, nechápu,“ poznamenal Zubov.

Putin podle Zubova nikdy nedrží slovo. „Dělá to, co je pro něj výhodné a účelné. Pojem cti u něj absentuje. Na jeho slovo se nemůže spolehnout nikdo,“ zdůraznil. Spolehnout se podle něj lze pouze na sílu. „Potom bude plnit dohody, které podepíše,“ poznamenal Zubov.