Dovolenou může ztrpčit krach cestovní kanceláře i chybějící pojištění

Hlavní sezona dovolených ještě pořádně nezačala a stovkám lidí už ji kazí problémy s krachujícími cestovními kancelářemi. Zdaleka se to netýká jen těch malých. Objednané a zaplacené zájezdy zrušila třeba i německá FTI, třetí největší evropská kancelář. Dotkne se to skoro 180 tisíc jejích klientů.

Důležitý je také rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou. Zatímco cestovní kancelář zájezd organizuje, agentura ho jen prodává. Informace o cestovní kanceláři ale agentura musí zákazníkovi poskytnout. Agentura nabízí zájezdy hned několika cestovek najednou. A to nejen těch se sídlem v Česku, ale i v cizině.

Byla to dovolená, na kterou bude dlouho vzpomínat. Určitě ale ne v dobrém. Hned druhý den po příletu do Turecka se Kateřina Hradiská na recepci hotelu dozvěděla, že německá cestovní kancelář FTI, se kterou odjela, zkrachovala. Žádný delegát se s ní prý na místě nebavil.

Na dovolenou do zahraničí odborníci doporučují mít kromě hotovosti také alespoň dvě platební karty. Kromě debetní je dobré mít také jednu kreditní.

„Pokud Češi cestují třeba do Tuniska nebo nějaké asijské země či Jižní Ameriky, tak je třeba si tady rozměnit eura a dolary a ty až v dané zemi směnit za tamní měnu,“ radí finanční poradce z FinGo Jiří Fajt.

Lidé také řeší, zda před dovolenou směnit peníze, nebo odjet do zahraničí jen s platební kartou. Po Evropě i podle finančních poradců stačí menší částka. Lépe by se lidé měli připravit na cestu mimo starý kontinent.

Při každé cestě za hranice, i do sousedních zemí včetně Slovenska, by lidé neměli také zapomínat na pojištění. Loni v létě cestovatelé hlásili nejvíc pojistných událostí z Egypta. Z celkového počtu jich byla téměř polovina. S velkým odstupem následovaly Turecko a Řecko.

I do Chorvatska by se měli lidé vybavit drobnou hotovostí, ideálně bankovkami nižších hodnot. Při výběru hotovosti by lidé měli upřednostnit bankovní, nikoliv anonymní bankomaty. V těch třeba v Chorvatsku si provozovatelé mohou počítat poplatek až třicet procent.