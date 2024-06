Cestu autem na dovolenou ztíží na některých místech opravy

Češi začínají odjíždět na dovolené. K cestě třeba na Slovensko, do Chorvatska nebo Itálie využívají hlavně auta. I letos musí počítat s tím, že silničáři na řadě míst cesty opravují nebo staví úplně nové. Dopravní policie zase apeluje na obezřetnost – tedy hlavně neriskovat, dodržovat rychlost a bezpečný rozestup. Během letních prázdnin totiž každý rok při nehodách zemře na silnicích bezmála stovka lidí.

„Na nejdůležitější, nejvytíženější odjezdové termíny a časy budeme omezovat údržbu, abychom nepracovali v tunelech, abychom nesnižovali počet jízdních pruhů, abychom třeba někde nedělali v pátek odpoledne uzávěru ven z velkých měst,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Například kvůli opravě železničního přejezdu u Kaplice v jižních Čechách museli řidiči ještě v květnu přes objízdné trasy. Teď už je vše opravené a jižní trasa přes Dolní Dvořiště bude v létě podle ŘSD bez větších komplikací.

Aktuálně se pracuje na více než stovce míst

V Brně a jeho okolí to bude nejspíš složitější. Silničáři zvětšují kruhový objezd ve Slatině a opravuje se tam i most, což může mít vliv na ty, kteří pojedou k moři. Dopravu na hlavních dovolenkových trasách mohou ovlivnit i opravy silnic a objektů v samotném Brně. Například od 1. července nebude možný vjezd do Husovického tunelu. Oba tubusy budou zavřené kvůli napojení mostní estakády z Tomkova náměstí.