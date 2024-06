Češi obytňáky křižují Evropu. Zájem roste i přes vyšší ceny

Zájem o půjčení karavanů mezi Čechy roste. Oproti minulým sezonám mají půjčovny více obsazeno, a to hlavně na začátku července. ČT to potvrdila Asociace kempování a karavaningu. Podle ní vyrazí v letních měsících do zahraničí na dovolenou rekreanti v přibližně 7500 obytných vozech vypůjčených v České republice. Nejčastěji pak zamíří do Skandinávie, na jih Itálie nebo do Polska.