Rekreanti si „rezervovali“ lehátka ručníky. Němec vysoudil tisíc eur


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Německý turista vysoudil odškodnění téměř tisíc eur (přes 24 tisíc korun) poté, co na dovolené s rodinou nemohl najít volná lehátka, která si ostatní rekreanti rezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Informoval o tom zpravodajský server BBC.

Muž, jehož jméno úřady nezveřejnily, uvedl, že před dvěma roky na rodinné dovolené v Řecku vstával už v 6:00, aby našel volná lehátka, což se mu ale nedařilo ani po dvaceti minutách hledání.

Po návratu se rozhodl cestovní kancelář zažalovat kvůli tomu, že rezervování lehátek vůbec umožnila. Argumentoval přitom tím, že si lidé zabírali lehátka tak často, že se nalezení neobsazeného stalo fakticky nemožným.

Okresní soud v Hannoveru rozhodl v turistův prospěch. Podle soudu měla čtyřčlenná rodina nárok na vyšší odškodnění za dovolenou, jelikož došlo k jejímu narušení. Muž za dovolenou s manželkou a jejich dvěma dětmi na řeckém ostrově Kos zaplatil 7186 eur (175 tisíc korun).

Děti musely na zem

U soudu argumentoval tím, že cestovní kancelář nevymáhala zákaz rezervace lehátek, ačkoliv to zakazovala i hotelová pravidla, a že nekonfrontovala účastníky zájezdu, kteří se této praktiky dopouštěli. Uvedl, že na rodinu nezbyla volná lehátka, ačkoliv vstávali už v šest hodin ráno, a že děti pak musely ležet na zemi.

Cestovní kancelář původně muži zaplatila odškodnění 350 eur (8500 korun), soud v Hannoveru ale rozhodl, že má rodina nárok na kompenzaci 987 eur (24 tisíc korun). Přestože cestovní kancelář hotel neprovozovala a nemohla zajistit, aby měl každý účastník zájezdu kdykoli přístup k lehátku, měla podle soudu povinnost zajistit organizační systém, který by zaručil přiměřený počet lehátek k počtu hostů.

Mnoho turistů se podle BBC na dovolené setkalo s takzvanými válkami o lehátka nebo ranním sprintem s ručníkem, což je praxe zabírání lehátek pomocí ručníků. Minulý rok na sociálních sítích kolovala videa zachycující, jak rekreanti spali na lehátkách na ostrově Tenerife, aby si zajistili místo u bazénu.

Některé cestovní kanceláře se snaží tuto věc řešit. Například cestovní kancelář Thomas Cook nabízí turistům možnost předem si rezervovat místo u bazénu za dodatečný poplatek. Ve Španělsku turistům v některých regionech hrozí pokuta až 250 eur (6000 korun) za zabrání lehátka, pokud se lidé od něj na několik hodin vzdálí.

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Umělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

Aktuálně z rubriky Svět

Evropská unie zakáže svlékací aplikace

Zástupci Evropského parlamentu (EP) a členských států Evropské unie (EU) se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence (AI) umožňujících vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k AI navrženého Evropskou komisí (EK).
09:56Aktualizovánopřed 3 mminutami

V Lotyšsku se zřítily dva cizí drony

Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony. Na místo byly povolány stíhačky v rámci mnohonárodní letecké policejní mise NATO v Pobaltí. Jeden z dronů měl narazit do skladu ropy v lotyšském městě Rēzekne nedaleko ruských hranic. Drony vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z ruského území, podle lotyšského ministra obrany Andrise Sprudse je pravděpodobně vypustila Ukrajina, když mířila proti ruským cílům.
05:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoUmělá inteligence hledá lesní požáry na západě USA

Státy na západě USA se připravují na další sezonu lesních požárů. Obavy z rozsáhlých škod jsou letos o to větší, že napadlo rekordně málo sněhu. S včasným odhalením ohnisek nově pomáhá také umělá inteligence. Například ve státě Colorado technici osazují třináct metrů vysoké sloupy otočnými kamerami s vysokým rozlišením, které zachytí stoupající dým a nepřetržitě shromažďují data, která pak společně s údaji ze satelitů zpracovává umělá inteligence. Ne všude se ale její použití kvůli vysoké ceně vyplatí. Třeba společnost Pano AI si za jednu kameru účtuje 50 tisíc dolarů (přibližně milion korun) ročně. V ceně je zahrnuta také analýza požárního rizika a nepřetržitý provoz informačního centra.
před 4 hhodinami

Kanada v EU není úplná sci-fi. Sdílí hodnoty i pozemní hranici

Rostoucí napětí ve světě a ochlazení vztahů s Washingtonem žene Kanadu do náruče Evropské unie. Vzájemné obchodní i bezpečnostní vazby sílí a vyvstala i otázka, zda by se Ottawa mohla v budoucnu k bloku připojit. Někteří experti tvrdí, že Kanada je, co se hodnot a politik týká, ve skutečnosti „evropská“, změny smluv by však byly nutné. Ottawa zatím ideu odmítá, podle průzkumů by ji nicméně zvážila většina Kanaďanů.
před 4 hhodinami

Od začátku května zahynulo na Ukrajině nejméně 70 civilistů, uvádí OSN

Od začátku května zahynulo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Uvedla to Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU), která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.
před 7 hhodinami

V místních volbách v Británii se očekává oslabení labouristů i premiéra Starmera

Velká část Británie včetně Londýna si ve čtvrtek vybere nové zástupce do místních samospráv. Zemi čekají také volby do skotského a velšského parlamentu. Podle agentury AP průzkumy hovoří o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Média předpovídají také další roztříštění britské politické scény, na níž se u moci v posledních dekádách střídali labouristé a konzervativci.
před 7 hhodinami

Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Jihoafrické úřady u dvou pacientů potvrdily jihoamerickou variantu viru, která se může šířit mezi lidmi. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je přesvědčen, že riziko pro veřejné zdraví zůstává nízké. Plavidlo vyplulo od Kapverd a směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu na Tenerife by se mělo dostat asi v sobotu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
