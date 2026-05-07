Rekreanti si „rezervovali“ lehátka ručníky. Němec vysoudil tisíc eur

Německý turista vysoudil odškodnění téměř tisíc eur (přes 24 tisíc korun) poté, co na dovolené s rodinou nemohl najít volná lehátka, která si ostatní rekreanti rezervovali tím, že na nich nechávali ručníky. Informoval o tom zpravodajský server BBC.
Muž, jehož jméno úřady nezveřejnily, uvedl, že před dvěma roky na rodinné dovolené v Řecku vstával už v 6:00, aby našel volná lehátka, což se mu ale nedařilo ani po dvaceti minutách hledání.
Po návratu se rozhodl cestovní kancelář zažalovat kvůli tomu, že rezervování lehátek vůbec umožnila. Argumentoval přitom tím, že si lidé zabírali lehátka tak často, že se nalezení neobsazeného stalo fakticky nemožným.
Okresní soud v Hannoveru rozhodl v turistův prospěch. Podle soudu měla čtyřčlenná rodina nárok na vyšší odškodnění za dovolenou, jelikož došlo k jejímu narušení. Muž za dovolenou s manželkou a jejich dvěma dětmi na řeckém ostrově Kos zaplatil 7186 eur (175 tisíc korun).
Děti musely na zem
U soudu argumentoval tím, že cestovní kancelář nevymáhala zákaz rezervace lehátek, ačkoliv to zakazovala i hotelová pravidla, a že nekonfrontovala účastníky zájezdu, kteří se této praktiky dopouštěli. Uvedl, že na rodinu nezbyla volná lehátka, ačkoliv vstávali už v šest hodin ráno, a že děti pak musely ležet na zemi.
Cestovní kancelář původně muži zaplatila odškodnění 350 eur (8500 korun), soud v Hannoveru ale rozhodl, že má rodina nárok na kompenzaci 987 eur (24 tisíc korun). Přestože cestovní kancelář hotel neprovozovala a nemohla zajistit, aby měl každý účastník zájezdu kdykoli přístup k lehátku, měla podle soudu povinnost zajistit organizační systém, který by zaručil přiměřený počet lehátek k počtu hostů.
Mnoho turistů se podle BBC na dovolené setkalo s takzvanými válkami o lehátka nebo ranním sprintem s ručníkem, což je praxe zabírání lehátek pomocí ručníků. Minulý rok na sociálních sítích kolovala videa zachycující, jak rekreanti spali na lehátkách na ostrově Tenerife, aby si zajistili místo u bazénu.
Některé cestovní kanceláře se snaží tuto věc řešit. Například cestovní kancelář Thomas Cook nabízí turistům možnost předem si rezervovat místo u bazénu za dodatečný poplatek. Ve Španělsku turistům v některých regionech hrozí pokuta až 250 eur (6000 korun) za zabrání lehátka, pokud se lidé od něj na několik hodin vzdálí.