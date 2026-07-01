Rusko se snaží vyvolávat napětí mezi Poláky a Ukrajinci, varuje polský ministr


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Polské tajné služby se připravují na možné ruské sabotážní operace zaměřené na zvýšení napětí mezi Poláky a Ukrajinci, řekl ve středu rozhlasové stanici RMF FM ministr pověřený koordinací zpravodajských služeb Tomasz Siemoniak.

Upozornil, že ruská informační válka proti Polsku v posledních týdnech zesílila, internetoví trollové a automatizované boty se snaží zesílit spory a ovlivnit prostor na polských sociálních sítích a internetu obecně.

„Co největší napětí mezi Polskem a Ukrajinou je ruským snem, snem tamních služeb,“ prohlásil Siemoniak dle agentury Reuters.

Vztahy mezi Varšavou a Kyjevem se zhoršily poté, co prezident Karol Nawrocki rozhodl odebrat ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání v reakci na pojmenování jednotky ukrajinských speciálních sil Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). To vyvolalo v Polsku pobouření, protože nacionalisté z UPA se za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Ukrajinci v současnosti, kdy se brání ruské agresi, vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti.

Na otázku ohledně možnosti ruské provokace, včetně útoku proti Ukrajincům v Polsku, který by mohl dále roznítit veřejné mínění, Siemoniak odpověděl, že takové scénáře jsou naprosto možné.

Zaměřeno na polsko-ukrajinskou spolupráci

„Všimli jsme si zájmu lidí, kteří jsou pověřeni ruskými službami, o různá zařízení, která jsou důležitá z polsko-ukrajinského hlediska,“ prohlásil Siemoniak.

Zájem se neomezuje pouze na vojenské objekty, kritickou infrastrukturu a místa zapojené do vojenské podpory Ukrajiny, ale rozšířil se podle ministra také na humanitární organizace a další místa spojená s polsko-ukrajinskou spoluprací.

Zelenskyj odeslal Nawrockému řád, který mu chtěl polský prezident odebrat
Volodymyr Zelenskyj

Polské úřady ovšem nenaznačují, že by bezprostředně hrozilo nějaké konkrétní spiknutí, ale musí předvídat pokusy Ruska zneužít současné napětí mezi Varšavou a Kyjevem. Obecněji Siemoniak varoval, že západní zpravodajské služby se obávají rizika ruských hybridních nebo dokonce násilných útoků proti Polsku a Pobaltí.

„Musíme být připraveni na nejhorší scénáře,“ podotkl podle webu RMF24. Portál připomněl, že v Polsku žije asi 1,8 milionu Ukrajinců.

Výběr redakce

Babiš loni dostal od Agrofertu dividendu 4,25 miliardy korun, píše iDNES

Babiš loni dostal od Agrofertu dividendu 4,25 miliardy korun, píše iDNES

12:23Aktualizovánopřed 15 mminutami
Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta týkající se vedoucích misí

ŽivěSněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta týkající se vedoucích misí

09:00Aktualizovánopřed 33 mminutami
Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před Ústavním soudem

Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před Ústavním soudem

05:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
„Byli jsme opuštěni“. Venezuelská vláda čelí po zemětřeseních kritice

„Byli jsme opuštěni“. Venezuelská vláda čelí po zemětřeseních kritice

před 1 hhodinou
Bouře způsobily výpadky elektřiny. Dětský tábor zasáhl blesk

Bouře způsobily výpadky elektřiny. Dětský tábor zasáhl blesk

07:44Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Středomoří zasáhla vlna veder s rekordní intenzitou

Středomoří zasáhla vlna veder s rekordní intenzitou

před 1 hhodinou
V kauze otcem usmrcené dívky podal Tejc vedle kárné žaloby i podnět vůči OSPOD

V kauze otcem usmrcené dívky podal Tejc vedle kárné žaloby i podnět vůči OSPOD

před 3 hhodinami
Rusové ostřelovali benzinky na Ukrajině

Rusové ostřelovali benzinky na Ukrajině

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko se snaží vyvolávat napětí mezi Poláky a Ukrajinci, varuje polský ministr

Polské tajné služby se připravují na možné ruské sabotážní operace zaměřené na zvýšení napětí mezi Poláky a Ukrajinci, řekl ve středu rozhlasové stanici RMF FM ministr pověřený koordinací zpravodajských služeb Tomasz Siemoniak.
před 45 mminutami

„Byli jsme opuštěni“. Venezuelská vláda čelí po zemětřeseních kritice

Ve Venezuele téměř týden po dvojici ničivých zemětřesení pokračují záchranné práce, které usilují o nalezení přeživších a vyprošťování těl. Podle agentury AP však místní obyvatelé hovoří o tom, že vláda jim v době, kdy na tom nejvíce záleželo, neposkytla dostatečnou pomoc. Podle nejnovějších vládních údajů si katastrofa vyžádala nejméně 1943 obětí a nejméně 10 571 zraněných. V zemi působí i zahraniční záchranáři včetně českého týmu.
před 1 hhodinou

Středomoří zasáhla vlna veder s rekordní intenzitou

Zejména severozápadní část Středozemního moře zasáhla na začátku týdne vlna veder, která dosáhla pro tuto oblast rekordní intenzity. Událost je podle meteorologů výjimečná tím, o kolik stupňů současné teploty překročily normální hodnoty. Nadprůměrné teploty ale panují v celém Středomoří. Průměrný rozdíl oproti normálním, takzvaným klimatologickým hodnotám, činil 5,2 stupně Celsia, jak vyplývá z údajů španělského Institutu mořských věd (ICM) citovaných agenturou AFP.
před 1 hhodinou

Írán tvrdí, že se nesetká s vyslanci USA v Dauhá, informuje Reuters

Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránské ministerstvo zahraničí. Katar mezitím v úterý večer uvedl, že bude pokračovat v roli prostředníka ve vyjednávání mezi USA a Íránem. Podle Reuters současná situace nesvědčí o dobrých vyhlídkách na dosažení trvalého míru mezi oběma znepřátelenými stranami.
01:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusové ostřelovali benzinky na Ukrajině

Rusko zasáhlo pět čerpacích stanic v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Zemřela při tom jedna žena a tři lidé utrpěli zranění. Ukrajině se v poslední době daří zasahovat ruskou ropnou infrastrukturu, což u tamních čerpacích stanic způsobuje dlouhé fronty. Další oběti má ruský útok na mikrobus v Chersonu. Ukrajinci naopak útočili na jihozápadě Ruska, o rozsahu způsobených škod zatím nejsou informace.
před 3 hhodinami

Policie podniká razie kvůli údajnému zneužití peněz EU frakcí Identita a demokracie

Ve Francii a dalších evropských zemích se v úterý konají policejní prohlídky kvůli podezření ze zneužití fondů Evropské unie členy někdejší frakce v Evropském parlamentu Identita a demokracie (ID). Agentura AFP to uvedla s odvoláním na Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), podle kterého se operace týká vyšetřování skutků z let 2019 až 2024.
před 15 hhodinami

Nejvyšší soud odmítl Trumpovu snahu omezit udělování občanství dětem narozeným v USA

Nejvyšší soud USA v úterý odmítl snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států, informovala agentura Reuters. Trump tento princip udělování občanství, který je zaručen 14. dodatkem tamní ústavy, v minulosti tvrdě kritizoval a označoval ho mimo jiné za neštěstí Spojených států. Podle Trumpa jde aktuální rozhodnutí nejvyššího soudu „napravit“ v Kongresu.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Obětí otřesů ve Venezuele jsou téměř dva tisíce, z trosek vytáhli živého hocha

Počet obětí zemětřesení, které minulý týden zasáhlo Venezuelu, vzrostl na nejméně 1943, uvedl v úterý předseda tamního parlamentu Jorge Rodríguez. Podle jeho slov se zároveň téměř zdvojnásobil počet zraněných. Informovala o tom agentura Reuters. Naděje na nalezení dalších přeživších slábnou. Nicméně i šest dní po této tragédii se v úterý podařilo jordánským záchranářům vyprostit z trosek v Caracasu živého chlapce, informoval server CNN Espaňol.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Evropský pohled

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

před 19 hhodinami
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

před 20 hhodinami
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie

19. 6. 2026
Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

Litva povolila Číně otevřít úřad chargé d’affaires

18. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu

18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi

17. 6. 2026
Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

Zdravotníci NATO trénují v Estonsku na „vysoce intenzivní boje“ a velké množství obětí

17. 6. 2026
Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

Litva bude navzdory novému migračnímu paktu EU dál vytlačovat migranty od hranic s Běloruskem

16. 6. 2026
Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

Důvěra Španělů v tradiční média v éře AI roste, ukazuje report

16. 6. 2026
Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

Většinu zmařených útoků na Ukrajině organizovali agenti přes Telegram, uvedla estonská rozvědka

15. 6. 2026
Řecko dokončuje dohodu s Chevronem o novém průzkumu uhlovodíků v Jónském moři

Řecko dokončuje dohodu s Chevronem o novém průzkumu uhlovodíků v Jónském moři

15. 6. 2026
Zelenskyj vyzval k otevřené debatě o LGBTQ+ a rovných právech občanů

Zelenskyj vyzval k otevřené debatě o LGBTQ+ a rovných právech občanů

12. 6. 2026