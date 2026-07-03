Obviněným z korupční kauzy Motol se zajištěný majetek nevrátí

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Žádný majetek zajištěný v korupční kauze Motol se obviněným zatím nevrátí. Žádosti byly podle evropské pověřené žalobkyně Zdeňky Pavláskové zamítnuty. Policie loni obstavila i nemovitosti nebo auta, celkem zajistila majetek za víc než půl miliardy korun. Trestnímu stíhání čelí devatenáct lidí a šest firem. Zatím není jasné, kdy k soudu v celé kauze dojde, její vyšetřování sahá i do zahraničí. Obviněný bývalý ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík i obviněný bývalý předseda České unie sportu Miroslav Jansta vinu odmítají. Spolu s někdejším náměstkem Ludvíka Pavlem Budinským jsou vyšetřováni na svobodě.