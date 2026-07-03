Škoda přes půl miliardy. Policie zadržela kvůli podvodnému call centru desítky lidí

Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle kriminalistů podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s 1173 případy podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 553 milionů korun. Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) o tom informovala na webu.
Operátoři call centra se vydávali za policisty, pracovníky České národní banky nebo bankovní poradce. Pod psychologickým tlakem přesvědčovali poškozené, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty, aby si sjednali úvěry či předali hotovosti.
Call centrum podle policie fungovalo jako profesionálně řízená zločinecká struktura s přesně rozdělenými kompetencemi. Vedle hlavních organizátorů působili v call centru personalisté, školitelé, techničtí pracovníci, operátoři i lidé zajišťující převody peněz a logistiku skupiny. Pachatelé opakovaně měnili místo svého působení, identity i používané komunikační prostředky, aby ztížili své odhalení.
„Při realizaci bylo zadrženo 51 osob a zajištěna rozsáhlá technika i padělané doklady. Skupina je spojována s nejméně 1173 případy podvodů na občanech České republiky, při nichž vznikla škoda přesahující 553 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší,“ uvedla policie.
Mezi zadrženými bylo šest Čechů a jeden člověk, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač. Ten původně uprchl z Ukrajiny, změnil svoji totožnost a ukrýval se v Turecku. Právě tato osoba podle policie zastávala jednu z nejdůležitějších rolí v organizované skupině.
„Ovládala český jazyk a zajišťovala nábor, školení, metodické vedení i kontrolu českých operátorů. Připravovala scénáře telefonických hovorů, vyhodnocovala jejich úspěšnost, rozhodovala o dalším postupu operátorů a dohlížela na dodržování jednotné metodiky,“ uvedla policie.
Policisté zajistili také desítky počítačů, mobilních telefonů, datových nosičů, zařízení určených pro vytváření deepfake videí v reálném čase, přibližně 200 padělaných služebních průkazů a technologii sloužící k jejich výrobě.
Na zásahu proti organizované zločinecké skupině se kromě českých kriminalistů podíleli také turecké policejní a justiční orgány. Podle české policie to byla první spolupráce takového rozsahu na území Istanbulu.