Robotický tahač letí zachránit teleskop NASA, který se rychle blíží k Zemi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Do vesmíru bylo v pátek vysláno trojramenné robotické vesmírné plavidlo, které má zachránit dalekohled amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) dříve, než by mohl shořet v zemské atmosféře. Napsala o tom agentura AP.

Společnost Northrop Grumman vyslala pomocí nosné rakety Pegasus, vypuštěné ze speciálně upraveného letadla nad Marshallovými ostrovy v Tichém oceánu, tahač Link od firmy Katalyst Space Technologies. Ke kosmické observatoři by robotický tahač měl dorazit zhruba za měsíc.

Observatoř Swift, vyslaná v roce 2004, se v důsledku slunečních bouří blíží k Zemi rychleji, než se předpokládalo. NASA společnosti Katalyst zaplatila 30 milionů dolarů (přes 633 milionů korun), aby dalekohled zachytila a vynesla ho výše.

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Ilustrační foto

Swift váží 1,4 tuny a teď krouží ve výšce 360 kilometrů nad Zemí. Cílem společnosti Katalyst je teleskop dopravit o 240 kilometrů výše, tedy na jeho původní dráhu. Pokud se mise podaří, mohl by Swift už v září opět zkoumat vesmír. Činnost dalekohledu totiž byla pozastavena, aby se zpomalilo jeho další klesání.

Kandidátem na podobnou záchrannou misi by v budoucnu mohl být i Hubbleův teleskop, jehož dráha rovněž kvůli vysoké sluneční aktivitě klesá.

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