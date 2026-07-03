Kriminalisté už řeší zrušené tábory pro děti z dětských domovů


před 20 mminutami|Zdroj: ČT24

Případem, kdy na letní tábory měly odjet děti z dětských domovů, ale organizátor je na poslední chvíli zrušil, se už zabývají ústečtí kriminalisté. České televizi to potvrdil jejich mluvčí Kamil Marek. Táborové pobyty si pro své děti objednaly dětské domovy u spolku Tábory Aurora. Ten ale krátce před začátkem ředitele domovů informoval o jejich zrušení a přestal komunikovat. Od domovů do té doby ale vybral podle serveru iRozhlas.cz na zálohách stovky tisíc korun. Někteří ředitelé domovů už proto na pořadatele táborů podali trestní oznámení.

„Jsme v prvopočátcích, přijímáme oznámení a případem se zabýváme,“ uvedl pro ČT Marek. Zároveň vyzval, aby se každý, kdo se domnívá, že se stal obětí podobného jednání, obrátil na linku 158.

Na dětské tábory mělo vyrazit asi sto dětí z dětských domovů z různých částí České republiky. Ředitelé jednotlivých zařízení za pobyty dětí zaplatili často desetitisícové zálohy. Například dětský domov v Lipové u Šluknova zaplatil podle serveru iRozhlas jen za zálohu 84 tisíc korun. Dětský domov z Vysoké Pece zaplatil předem 154 tisíc korun.

Případem se kromě policie zabývá i školský ombudsman Štěpán Jílka. „Vše budeme společně s domovy a pomáhajícími organizacemi řešit právní cestou a v součinnosti s PČR, ale nyní potřebujeme pro děti vymyslet a zafinancovat náhradní programy, ať nemají kvůli několika křivákům zkažené prázdniny,“ uvedl na sociální síti Jílka.

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Děti v dětském domově

Nestandardní komunikace

Organizátor s dětskými domovy krátce před začátkem prvního turnusu tábora přestal komunikovat. Ještě den před začátkem tábora přitom podle Jílky pracovníci dětských domovů ověřovali, že je vše v pořádku. „Ze strany pořadatelů tábora byli ujištěni, že se ničeho nemusí obávat a že děti mají být v dohodnutý čas připravené na dohodnutém místě, kde je vyzvedne autobus a odveze je na tábor, na který se těšily,“ uvedl Jílka na sociální síti. Některé dětské domovy tak poté musely povolat své zaměstnance z dovolené a vyřešit náhradní program.

Na tábor pořádaný spolkem Tábory Aurora se chystaly i děti z Dětského domova Semily. „Zaplatili jsme 49 tisíc korun za pět dětí jako finální cenu za tábor,“ uvedla pro Českou televizi ředitelka domova Tereza Bělík. Děti ale plánovali vyslat až na druhý a třetí turnus, a proto měli víc času na reakci. „Jakmile přišlo oznámení, že se tábor ruší, tak jsme sehnali dětem náhradní tábor,“ doplnila Bělík.

S blížícím se termínem tábora začal být podle ředitelky kontakt s organizátory tábora nestandardní. „Rozhodli jsme se tam nepustit praktikanta a měli jsme v plánu tam jet na kontrolu, než tam pustíme děti,“ popsala Bělík postup semilského dětského domova. Pro patnáctiletého praktikanta dokonce podle ředitelky poslal organizátor auto s řidičem, který ale přijel v pozdních večerních hodinách a nebyl schopen sdělit, kam má chlapce převést. Vedení domova ho proto nepustilo.

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