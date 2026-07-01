Nová pravidla pro letní tábory: méně byrokracie i změny v hygieně

Pro letní dětské tábory letos platí nová pravidla vyplývající z novely hygienické vyhlášky. Pořadatelům mají přinést méně byrokracie. Novinky se týkají zdravotní způsobilosti vedoucích, hygienických zařízení i provozu kuchyně.
Vedoucí na táboře v Miličíně budí děti hudbou. Na čtrnáct dní jich přijelo téměř 140, stará se o ně čtyřicet dospělých. Sprchují se každý třetí den, omýt se a vyčistit si zuby ale musejí denně.
„Kapacity vody nejsou schopny zajistit, aby se mohlo sprchovat 140 dětí a dalších čtyřicet členů personálu každý den,“ vysvětlil oddílový vedoucí Letního dětského tábora Miličín Lukáš Bachura.
Toalety se nemusí rozdělovat na dívčí a chlapecké
U větších táborů s více než třiceti dětmi, které trvají déle než pět dní, platí nová pravidla daná novelou hygienické vyhlášky. Jeden kohoutek s vodou už nemusí připadat na každých pět dětí a toalety se nově nemusí rozdělovat na dívčí a chlapecké.
„Apelovali jsme na to, aby si pořadatelé, kteří nemají budovy, mohli podmínky přizpůsobit aktuálním potřebám,“ řekl předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, jejíž zástupci se na přípravě vyhlášky podíleli.
Oplachování nádobí tekoucí vodou
Podle ministerstva zdravotnictví ale musejí pořadatelé bez ohledu na velikost tábora oplachovat nádobí před dalším použitím tekoucí pitnou vodou. Vedoucí se shodují, že právě kuchaři mají v horku nejtěžší práci. Už při přípravě snídaně chystají oběd. Děti se podle nové vyhlášky mohou bez omezení zapojit do přípravy i výdeje jídla.
„Jedním ze smyslů tábora je, aby přátelství netrvala jen čtrnáct dní, ale třeba celý život,“ poznamenal Bachura. Potvrzuje to i Radek Chmelař. Po vážném úrazu dál působí jako sportovní vedoucí. „Nedělají rozdíly, jestli je tady někdo na vozíku, nebo ne. Jsou mi nápomocní, ale berou mě jako jednoho z party,“ řekl.
- Zdravotní způsobilost vedoucích – nově mají neomezenou platnost. Využít je možné i starší posudky. Posudek platí až do změny zdravotního stavu.
- Hygienické podmínky – neřeší se počty kohoutků, sprch ani WC podle počtu dětí. Důraz je na reálnou hygienu a soukromí. Záchody už nemusí být povinně rozděleny striktně podle pohlaví, nutné je ale zachovat soukromí (intimitu) účastníků.
- Kuchyně – nádobí se musí oplachovat pod tekoucí pitnou vodou (ne v nádobě). Děti se mohou zapojit do přípravy i výdeje jídla bez omezení.
- Ošetřovna – izolace stačí zřídit až podle potřeby. Drobná změna v lékárničce – úprava položek podle aktuální dostupnosti (praktické zjednodušení).
- Hlášení táborů – nově i on-line přes portál (přes datovou schránku). Stále ale lze využít klasický způsob.
Zdroj: Česká rada dětí a mládeže a skaut.cz
Ošetřovna, izolace a lékárnička
Zdraví všech je na táboře na prvním místě. I v této oblasti přináší novela změny. Ošetřovna musí být vždy zřízena ve stavbě. Izolace je povinná jen tehdy, pokud je potřeba, pořadatelé ale musejí mít připravenou možnost jejího zřízení. Změny v obsahu táborové lékárničky spočívají především ve vyřazení nebo úpravě položek, které už nejsou běžně dostupné, případně v jejich nahrazení dostupnými alternativami.
Posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi musejí mít všechny osoby starší patnácti let, které na táboře samostatně pracují s dětmi. Od ledna 2026 má nově neomezenou platnost. Lékařem vydaný posudek platí až do změny zdravotního stavu dané osoby. Ošetřující lékař může posudek vystavit v různých podobách. Na základě nové vyhlášky vydali Skauti svoji směrnici.
Ceny jsou vyšší, ale o tábory je stále zájem
Ceny letních dětských táborů od loňska vzrostly. Přesto letos pošle své děti na některý z táborů polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit.
Dvacet procent rodičů podle tohoto průzkumu pošle děti na příměstský tábor, šestnáct procent na pobytový a čtrnáct procent na kroužkový tábor, který bývá zpravidla formou příměstského tábora.
Letní tábory, ať už pobytové, nebo příměstské, vyjdou rodiče nejčastěji na pět až deset tisíc korun, vyplývá z dotazování. S touto částkou počítá 43 procent rodičů. Třetina očekává vyšší výdaje a čtvrtina naopak nižší. Největší zájem o letní tábory mají čtyřčlenné rodiny a domácnosti se středními příjmy mezi 40 a 50 tisíci korunami měsíčně, ukazuje průzkum.