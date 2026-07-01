Nová pravidla pro letní tábory: méně byrokracie i změny v hygieně


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Pro letní dětské tábory letos platí nová pravidla vyplývající z novely hygienické vyhlášky. Pořadatelům mají přinést méně byrokracie. Novinky se týkají zdravotní způsobilosti vedoucích, hygienických zařízení i provozu kuchyně.

Vedoucí na táboře v Miličíně budí děti hudbou. Na čtrnáct dní jich přijelo téměř 140, stará se o ně čtyřicet dospělých. Sprchují se každý třetí den, omýt se a vyčistit si zuby ale musejí denně.

„Kapacity vody nejsou schopny zajistit, aby se mohlo sprchovat 140 dětí a dalších čtyřicet členů personálu každý den,“ vysvětlil oddílový vedoucí Letního dětského tábora Miličín Lukáš Bachura.

Toalety se nemusí rozdělovat na dívčí a chlapecké

U větších táborů s více než třiceti dětmi, které trvají déle než pět dní, platí nová pravidla daná novelou hygienické vyhlášky. Jeden kohoutek s vodou už nemusí připadat na každých pět dětí a toalety se nově nemusí rozdělovat na dívčí a chlapecké.

„Apelovali jsme na to, aby si pořadatelé, kteří nemají budovy, mohli podmínky přizpůsobit aktuálním potřebám,“ řekl předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, jejíž zástupci se na přípravě vyhlášky podíleli.

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Oplachování nádobí tekoucí vodou

Podle ministerstva zdravotnictví ale musejí pořadatelé bez ohledu na velikost tábora oplachovat nádobí před dalším použitím tekoucí pitnou vodou. Vedoucí se shodují, že právě kuchaři mají v horku nejtěžší práci. Už při přípravě snídaně chystají oběd. Děti se podle nové vyhlášky mohou bez omezení zapojit do přípravy i výdeje jídla.

„Jedním ze smyslů tábora je, aby přátelství netrvala jen čtrnáct dní, ale třeba celý život,“ poznamenal Bachura. Potvrzuje to i Radek Chmelař. Po vážném úrazu dál působí jako sportovní vedoucí. „Nedělají rozdíly, jestli je tady někdo na vozíku, nebo ne. Jsou mi nápomocní, ale berou mě jako jednoho z party,“ řekl.

  • Zdravotní způsobilost vedoucích nově mají neomezenou platnost. Využít je možné i starší posudky. Posudek platí až do změny zdravotního stavu.
  • Hygienické podmínky neřeší se počty kohoutků, sprch ani WC podle počtu dětí. Důraz je na reálnou hygienu a soukromí. Záchody už nemusí být povinně rozděleny striktně podle pohlaví, nutné je ale zachovat soukromí (intimitu) účastníků.
  • Kuchyně nádobí se musí oplachovat pod tekoucí pitnou vodou (ne v nádobě). Děti se mohou zapojit do přípravy i výdeje jídla bez omezení.
  • Ošetřovna – izolace stačí zřídit až podle potřeby. Drobná změna v lékárničce – úprava položek podle aktuální dostupnosti (praktické zjednodušení).
  • Hlášení táborů – nově i on-line přes portál (přes datovou schránku). Stále ale lze využít klasický způsob.

Zdroj: Česká rada dětí a mládeže a skaut.cz

Ošetřovna, izolace a lékárnička

Zdraví všech je na táboře na prvním místě. I v této oblasti přináší novela změny. Ošetřovna musí být vždy zřízena ve stavbě. Izolace je povinná jen tehdy, pokud je potřeba, pořadatelé ale musejí mít připravenou možnost jejího zřízení. Změny v obsahu táborové lékárničky spočívají především ve vyřazení nebo úpravě položek, které už nejsou běžně dostupné, případně v jejich nahrazení dostupnými alternativami.

Posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi musejí mít všechny osoby starší patnácti let, které na táboře samostatně pracují s dětmi. Od ledna 2026 má nově neomezenou platnost. Lékařem vydaný posudek platí až do změny zdravotního stavu dané osoby. Ošetřující lékař může posudek vystavit v různých podobách. Na základě nové vyhlášky vydali Skauti svoji směrnici.

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Ilustrační foto

Ceny jsou vyšší, ale o tábory je stále zájem

Ceny letních dětských táborů od loňska vzrostly. Přesto letos pošle své děti na některý z táborů polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Home Credit.

Dvacet procent rodičů podle tohoto průzkumu pošle děti na příměstský tábor, šestnáct procent na pobytový a čtrnáct procent na kroužkový tábor, který bývá zpravidla formou příměstského tábora.

Letní tábory, ať už pobytové, nebo příměstské, vyjdou rodiče nejčastěji na pět až deset tisíc korun, vyplývá z dotazování. S touto částkou počítá 43 procent rodičů. Třetina očekává vyšší výdaje a čtvrtina naopak nižší. Největší zájem o letní tábory mají čtyřčlenné rodiny a domácnosti se středními příjmy mezi 40 a 50 tisíci korunami měsíčně, ukazuje průzkum.

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