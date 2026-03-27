Rusko přechodně zakáže vývoz benzinu, píše TASS

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Opatření bude platit do konce července. Ruské státní agentuře TASS to sdělily zdroje z odvětví po schůzce ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.
Ruská vláda podle agentury Reuters oznámila, že Novak instruoval ministerstvo energetiky, aby nařízení zakazující od 1 dubna vývoz benzinu připravilo.
Vicepremiér již dříve uvedl, že ruská vláda musí okamžitě podniknout kroky k zabránění růstu cen na čerpacích stanicích a k zajištění stability domácího trhu s pohonnými hmotami v době globální energetické krize.
Ceny pohonných hmot po celém světě v poslední době rostou v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu.
Rusko se navíc potýká s negativními dopady ukrajinských útoků na ruské rafinerie a další energetickou infrastrukturu. Tyto údery jsou důsledkem plnohodnotné ruské vojenské invaze na Ukrajinu zahájené před více než čtyřmi lety.