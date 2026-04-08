Francie čelí vlně rasismu a násilí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Rasismus a antisemitismus – dvě skvrny historie, kterým se nedokáže vyhnout ani dnešní Francie. Obě patologie se teď skloňují v souvislosti s krajně levicovou stranou Nepoddajná Francie, i když každá s opačným znaménkem. Zatímco její čerstvě zvolený starosta afrického původu čelí rasistickým urážkám, stranická europoslankyně je obviněná ze schvalování protižidovského terorismu.

Na pařížském předměstí Saint-Denis vyšly v sobotu do ulic tisíce lidí. Chtěly tím vyjádřit podporu novému starostovi této části francouzské metropole Ballymu Bagayokovi, který je členem krajně levicové Nepoddajné Francie. Politik pochází z Mali. V jedné z televizí dva komentátoři v souvislosti s ním mluvili o velkých opicích a kmenovém náčelníkovi.

„Takové rasistické činy a poznámky se děly i v minulosti,“ poznamenal starosta Saint-Denis Bagayoko. „Zarážející na tom je to, že rok za rokem, generaci za generací úřady selhávají a někdy jsou dokonce spoluviníky,“ upozornil.

I řada odpůrců krajní levice považuje podobné výroky za nepřijatelné. Zvlášť když to podle nich odvádí pozornost od toho, co lze na tomto hnutí považovat za opravdu závadné. Nařčením z antisemitismu čelí členové Nepoddajné Francie opakovaně. Europoslankyně Rima Hassanová kvůli tomu skončila minulý týden na policii.

„Jsem terčem skutečného justičního a politického pronásledování, a to výhradně kvůli svým politickým postojům,“ tvrdí europoslankyně za Nepoddajnou Francii Rima Hassanová. Politička je hlasitá stoupenkyně Palestinců, loni v říjnu se zúčastnila flotily vypravené do Pásma Gazy. Úřady ji ovšem zadržely za to, že na sociálních sítích v souvislosti s teroristickým útokem v Tel Avivu v roce 1972 napsala, že „klást odpor není jen právo, ale i povinnost“.

Vychvalování terorismu není svoboda projevu, zní z vlády

„Antisemitismus a vychvalování terorismu nejsou svoboda projevu,“ reagoval francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad. „Pro Rimu Hassanovou, podobně jako pro mnoho jejích kolegů z Nepoddajné Francie, je toto násilí a tato brutalizace veřejné debaty obvyklá,“ dodal.

Toto násilí získalo konkrétní tvář v únoru, kdy přesila maskovaných příznivců krajní levice ubila v Lyonu k smrti mladého sympatizanta krajní pravice Quentina Deranquea. Od té doby veřejný obraz Nepoddajné Francie zažívá těžkou krizi, přestože i mezi příznivci nacionalistického Národního sdružení jsou podle politologů násilní extrémisté.

„Když se voličů zeptáte, zda mají obecně pocit, že Národní sdružení je republikánská strana, odpoví většinou ano,“ popsal výkonný ředitel agentury pro průzkum veřejného mínění Harris Interactive Jean-Daniel Lévy. „Když se zeptáte, jestli je republikánská Nepoddajná Francie, odpověď zní většinou ne,“ připojil Lévy.

Zesurovění politické debaty ve Francii se navíc může stupňovat vzhledem k tomu, že už příští rok čekají zemi ty nejdůležitější volby. Rozhodne se v nich, kdo nahradí Emmanuela Macrona ve funkci prezidenta.

Výběr redakce

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

10:22Aktualizovánopřed 3 mminutami
Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

08:50Aktualizovánopřed 17 mminutami
Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

10:02Aktualizovánopřed 19 mminutami
Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

03:08Aktualizovánopřed 21 mminutami
Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

09:54Aktualizovánopřed 29 mminutami
Ceny ropy a plynu klesají

03:35Aktualizovánopřed 35 mminutami
Vojenské zpravodajství se zapojilo do mezinárodní operace proti ruským hackerům

před 37 mminutami
USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

01:03Aktualizovánopřed 44 mminutami

Aktuálně z rubriky Svět

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem. Šéf OSN zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá také německý kancléř Friedrich Merz, i podle něj je nyní nutné vyjednat trvalý mír. Britský premiér Keir Starmer chce s partnery v Perském zálivu jednat o trvalém otevření Hormuzského průlivu. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by dohoda měla zahrnovat i Libanon.
08:50Aktualizovánopřed 17 mminutami

Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

Izraelská armáda provedla ráno několik úderů v jižním Libanonu, napsala libanonská tisková agentura NNA. Jeruzalém také vyzval k evakuaci jiholibanonského města Súr (jinak zvaného Týr či Týros), což naznačuje, že hodlá v bojových operacích pokračovat. Teroristické hnutí Hizballáh naopak útoky pozastavilo, píše agentura Reuters s odkazem na své zdroje.
09:54Aktualizovánopřed 29 mminutami

Ceny ropy a plynu klesají

Ceny ropy a plynu se snižují v reakci na oznámení dvoutýdenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem, které přináší naději na obnovení přepravy obou komodit Hormuzským průlivem. Cena ropy Brent ztratila čtrnáct procent a propadla se pod 94 dolarů za barel, cena americké ropy West Texas Intermediate (WTI) klesla o více než patnáct procent pod 95 dolarů za barel. Plyn zlevnil zhruba o sedmnáct procent a pohybuje se kolem 44 eur za megawatthodinu.
03:35Aktualizovánopřed 35 mminutami

Vojenské zpravodajství se zapojilo do mezinárodní operace proti ruským hackerům

Vojenské zpravodajství (VZ) se v březnu zapojilo do mezinárodní operace proti aktivitám hackerů spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU. Zasáhlo při ní v Česku proti napadeným nařízením, z nichž mohli získávat citlivé údaje z vojenské nebo státní oblasti či obranného průmyslu. Operaci vedl americký úřad FBI a konkrétně byla namířena proti činnosti skupiny APT28.
před 37 mminutami

USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

Spojené státy a Írán souhlasily s okamžitým příměřím v celé oblasti Blízkého východu, dohodu potvrdili i jejich spojenci. Klid zbraní se týká i Libanonu, uvedl pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, který dohodu zprostředkovával. S příměřím podle Bílého domu souhlasil i Izrael. Tamní premiér Benjamin Netanjahu to však později popřel. Prezident USA Donald Trump předtím uvedl, že souhlasil s přerušením úderů na Írán na dva týdny a že je připraven k příměří, pokud Teherán otevře Hormuzský průliv.
01:03Aktualizovánopřed 44 mminutami

před 1 hhodinou

Tisza chce „změnu režimu“ a dostat Maďary z náručí Ruska

Opoziční strana Respekt a svoboda (Tisza) v čele s Péterem Magyarem ve své vizi postorbánovského Maďarska slibuje potlačit korupci, oživit právní stát a znovu ukotvit zemi v Evropské unii. Pragmatické vztahy chce udržovat s Ruskem i Ukrajinou. Podle expertů Magyar těží z pochroumané ekonomiky i toho, že sám roky působil ve vládnoucím Fideszu. Možný budoucí premiér však není klasický liberál a obrat o 180 stupňů čekat nelze.
před 3 hhodinami

V Dauhá byly slyšet výbuchy, v Bahrajnu zněly sirény

Kvůli sílícímu napětí mezi Íránem a USA vyzval Kuvajt své občany, aby od půlnoci (23:00 SELČ) zůstali doma a nevycházeli až do středečního rána. Bahrajn mezitím podle AFP oznámil, že provoz v přístavu Chalífa bin Salmán bude od středy dočasně pozastaven. Výbuchy byly podle agentury večer slyšet v katarském Dauhá, v Bahrajnu se rozezněly sirény. Děje se tak před vypršením ultimáta prezidenta USA Donalda Trumpa, který Íránu pohrozil zničením „celé jeho civilizace“. Exploze zněly také v iráckém Bagdádu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...