Místo blízkých AI. Děti se častěji svěřují se starostmi chatbotům

Od skutečných lidí přebírá v některých případech pozici rádce umělá inteligence (AI). Jak upozorňuje nová kampaň Tvoje máma versus AI máma, školáci se počítači svěřují stále častěji. Samotná technická kontrola podle psychologů nestačí. Klíčová je dle nich otevřená komunikace s dětmi.
Umělou inteligenci využívají žáci hlavně k učení, v hodinách na Základní škole Hanspaulka v Praze ale často debatují o jejích plusech i úskalích. Hovoří o tom, že AI používají na dohledání informací, případně na vysvětlení matematiky. Upozorňují ale také na to, že do chatu s AI nezadávají žádné soukromé informace.
„Dokážu si představit, že na chatbotech tráví hodně času, pokud nemají třeba dobré rodinné zázemí, nebo se necítí zrovna dobře,“ míní učitelka na ZŠ Hanspaulka Barbora Tocháčková. Citlivá témata si děti často nechávají pro sebe, do role rádce tak začíná vstupovat právě AI.
„Osvětu děláme jak (směrem) k nim, tak k rodičům. Aby věděli, že odborník není skrytý v mobilu, ale že ho mají tady ve škole, když ho potřebují,“ uvedl ředitel školy Ondřej Bárta. Ta nabízí také pomoc dvou psycholožek. „Když ke mně přicházejí a potom společně mapujeme, jestli už o tom tématu s někým mluvili, tak se tam chat(bot) často objevuje,“ popisuje psycholožka a terapeutka Kateřina Spěváková.
Rizika důvěry v umělou inteligenci
Na rizika takového přístupu poukazuje nová kampaň. Skutečná matka se v experimentu poměřuje se svým digitálním protějškem. Nejen rodičům má pomoci nový program Bezpečně v síti. Podle průzkumu umělou inteligenci používá 60 procent dětí nejen k učení. Jenže hovory s rodiči se často točí hlavně kolem zákazů.
„Atmosféra a komunikace o mobilech je napjatá, pro děti až nepříjemná,“ sdělil za projekt Bezpečně v síti ředitel marketingu společnosti O2 David Daneš. „Přitom děti říkaly, že by o tom s rodiči hrozně rády mluvily,“ tvrdí.
„Hlavně to nehodnotit a spíš se zajímat, co děti v tom světě zažívají,“ zdůraznila spoluzakladatelka organizace AI dětem Eva Nečasová. Podle průzkumu umělé inteligenci věří 76 procent dětí. A proto je důležité téma probírat – odborníci proto radí nastavit rodinnou dohodu i určitá pravidla.
Zároveň doporučují vybudovat si otevřenou komunikaci do jedenácti let věku dítěte. To poté už zájem rodičů vnímá spíš jako kontrolu.