Komunální volby v Dolním Sasku podle propočtu vyhrála Merzova CDU

Nejsilnější stranou v nedělních komunálních volbách v Dolním Sasku se stala Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze, následovaná sociální demokracií (SPD). Vyplývá to z propočtu agentury Infratest dimap, který zveřejnila veřejnoprávní stanice NDR. Obě strany, které jsou i součástí celoněmecké vlády, přitom oproti volbám v roce 2021 oslabily. Strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou dolnosaská tajná služba vede jako prokazatelně pravicově extremistickou, svůj zisk naopak více než ztrojnásobila na 16,5 procenta.
Propočet zveřejněný stanicí NDR bere v úvahu výsledky voleb do zastupitelstev ve velkých dolnosaských městech, do zastupitelstev v krajích a regionech. Podle něj získala konzervativní CDU, které na celostátní úrovni předsedá kancléř Merz, 27,7 procenta hlasů. V komunálních volbách před pěti lety přitom dostala 31,7 procenta hlasů. Na druhém místě se umístila sociální demokracie s 24,5 procenta. V roce 2021 získala 30 procent.
Více než ztrojnásobit dokázala podle propočtu svůj zisk AfD. Zatímco před pěti lety dostala 4,6 procenta hlasů, nyní je to 16,5 procenta. Strana Zelených získala 13,6 procenta, a pohoršila si tak o 2,3 procentního bodu. Radikálně levicová strana Levice si polepšila z 2,8 na 5,9 procenta. Svobodní demokraté (FDP) naopak o podporu voličů přišli. Zisk jim klesl z 6,5 na 3,6 procenta. Oficiální výsledky budou k dispozici až v pondělí ráno.
Dolní Sasko je spolková země na severozápadě Německa, která má zhruba osm milionů obyvatel. Kromě metropole Hannoveru v ní leží i další velká města jako Braunschweig (Brunšvik) a Wolfsburg či univerzitní města Osnabrück a Göttingen. Ve Wolfsburgu sídlí automobilový koncern Volkswagen, který má továrny i v Braunschweigu, Hannoveru a Emdenu. Posledním dvěma přitom hrozí uzavření. Spolková země vlastní 11,8 procenta akcií VW a má v koncernu dvacetiprocentní blokační menšinu.
Dnes mohlo v komunálních volbách hlasovat zhruba 6,3 milionu voličů. Vybírali zástupce do regionálních zastupitelstev, krajských sněmů a zastupitelstev měst a obcí. Někde se volili i starostové či primátoři. Komunální volby se konaly týden po zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, které vyhrála AfD s 43,8 procenta hlasů. Sasko-anhaltská tajná služba přitom vede od roku 2023 místní organizaci AfD jako prokazatelně pravicově extremistickou. Také v Dolním Sasku považuje zemská tajná služba - jako jediná ve spolkové zemi bývalého Západního Německa - místní AfD za prokazatelně pravicově extremistickou.
Za týden se konají volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku a v Berlíně. Zatímco ty první podle průzkumů rovněž vyhraje AfD se ziskem 35 až 37 procent hlasů, na vítězství v hlasování v německém hlavním městě mají podle průzkumů zhruba stejnou šanci CDU, Levice i AfD.