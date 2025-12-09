Soud povolil zveřejnit spisy v případu společnice Epsteina Maxwellové

Ministerstvo spravedlnosti USA může zveřejnit dokumenty velké poroty v případu společnice odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Jde o Ghislaine Maxwellovou, která si odpykává 20letý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání. Dle agentury AP o tom v úterý rozhodl soudce Paul A. Engelmayer poté, co resort v listopadu požádal dva newyorské soudce o zveřejnění přepisů a důkazů velké poroty v případech Maxwellové a Epsteina i příslušných vyšetřovacích spisů.
Celkem by podle AP mohlo jít o statisíce dosud nezveřejněných dokumentů. Rozhodnutí, které přichází krátce po schválení zákona o transparentnosti spisů o Epsteinovi minulý měsíc, znamená, že tyto záznamy mohou být zpřístupněny během deseti dnů. Zákon vyžaduje, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dokumenty související s Epsteinem v prohledávatelném formátu do 19. prosince.
Engelmayer je už druhým soudcem, který resortu umožnil zveřejnit dříve utajené soudní materiály týkající se Epsteina. Minulý týden podobně soudce na Floridě povolil zveřejnění přepisů týkajících se nedokončeného federálního vyšetřování, které velká porota uskutečnila na přelomu století. Žádost o zveřejnění dokumentů z Epsteinova případu „obchodování se sexem“ z roku 2019 je stále v řízení.
Epstein v tomtéž roce spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl přitom v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Trumpův obrat
Americký prezident Donald Trump, jenž tvrdí, že se s Epsteinem přestal přátelit dlouho před jeho zatčením v roce 2019, se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů. Krátce před hlasováním zákonodárců o uvedeném návrhu, jakmile bylo zjevné, že má podporu i republikánů, však svůj postoj změnil a zákon 19. listopadu podepsal.
Po zveřejnění spisů volají jak Trumpovi političtí odpůrci, tak členové jeho vlastní voličské základny, kteří v případu žádají větší transparentnost. Mnoho Trumpových příznivců je totiž přesvědčeno, že prezidentova administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti.
Případy týkající se Epsteina vyvolávají nejen v USA značnou pozornost médií, neboť finančník udržoval úzké vazby mimo jiné s bývalým prezidentem USA Billem Clintonem či britským princem Andrewem – a například také se slovenským diplomatem a současným poradcem premiéra Roberta Fica Miroslavem Lajčákem. Veřejná a stále vyhrocenější roztržka mezi republikány ohledně Epsteinových spisů navíc narušila vztahy mezi Trumpem a některými z jeho nejvěrnějších příznivců.
Maxwellová si za napomáhání Epsteinovi při zneužívání nezletilých dívek odpykává již zmíněný dvacetiletý trest vězení. Verdikt se snažila zvrátit tvrzením, že se na ni vztahuje dohoda o vině a trestu, kterou Epstein v roce 2007 uzavřel s prokuraturou. S tímto argumentem však neuspěla a Trump řekl, že o udělení milosti neuvažuje. Maxwellové se nicméně mezitím podařilo dosáhnout přemístění do věznice s minimální ostrahou.