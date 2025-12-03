Demokraté zveřejnili záběry z Epsteinova ostrovního sídla

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila fotografie a videa sídla odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i interiér Epsteinova rozlehlého domova na Amerických Panenských ostrovech včetně bazénu, ložnic, koupelen či lázní. Na fotografii pracovny je vidět černá tabule, na kterou někdo mimo jiné napsal slova „moc“ a „klam“, píší web stanice BBC a deník The New York Times.
Epstein na Amerických Panenských ostrovech vlastnil dva soukromé ostrovy. Ostrov Little Saint James, kde měl finančník sídlo, byl podle obvinění jedním z klíčových míst, kde sexuálně zneužíval nezletilé dívky.
Na jedné z fotografií je vidět místnost se zubařským křeslem a zdmi ověšenými maskami mužských tváří. Demokratický zákonodárce Robert Garcia uvedl, že sbírka fotografií nabízí „zneklidňující pohled“ do Epsteinova světa a její zveřejnění má podle něj zajistit transparentnost vyšetřování sněmovního výboru pro dohled. Kongresmani z výboru zveřejnili celkem deset fotografií a čtyři videa.
Americké Panenské ostrovy materiály poskytly poté, co je sněmovní výbor pro dohled požádal o informace z vyšetřování Epsteina. Nejsou však součástí spisů ministerstva spravedlnosti o Epsteinově případu, jejichž zveřejnění se očekává poté, co americký prezident Donald Trump po tlaku demokratů i republikánů v listopadu podepsal zákon, který publikování nařizuje.
Zákon však obsahuje zásadní výjimky – včetně ustanovení, které chrání ministerstvo spravedlnosti před zveřejněním dokumentů souvisejících s probíhajícím vyšetřováním. To může znamenat, že mnoho materiálů zůstane utajených.
Sexuální zneužívání
Před tím, než se stal klíčovou postavou ve sledovaném případu sexuálního zneužívání mladých dívek, byl Epstein učitelem matematiky a následně se stal mocným finančníkem v New Yorku. V 80. letech minulého století si podmanil bohaté a slavné okázalými večírky a lety svým soukromým letadlem. Na vrcholu své kariéry spravoval aktiva klientů ve výši stovek milionů dolarů.
V roce 2005 rodiče čtrnáctileté dívky nahlásili policii na Floridě, že Epstein sexuálně zneužil jejich dceru ve svém domě v Palm Beach. Finančník se federálnímu obvinění vyhnul a místo toho mu byl uložen osmnáctiměsíční trest vězení.
Od roku 2008 byl veden na seznamu sexuálních delikventů v New Yorku. Jednalo se o doživotní označení, které signalizuje vysoké riziko opětovného spáchání stejného trestného činu.
V roce 2019 byl Epstein zatčen v New Yorku a čelil podezření z provozování rozsáhlé prostituční sítě a zneužívání nezletilých dívek. Poté, co mu bylo zamítnuto propuštění na kauci, byl zadržován v newyorském vězení, kde byl o několik měsíců později nalezen mrtvý ve své cele.
„Jeffa znám patnáct let. Skvělý chlap. Je s ním velká zábava. Dokonce se říká, že má stejně jako já rád krásné ženy, a mnohé z nich jsou spíše mladšího věku,“ prohlásil Trump o Epsteinovi pro časopis New York v roce 2002. Trump, který kvůli svým vazbám na Epsteina čelí dlouhodobému tlaku, opakovaně popírá jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl Epstein stíhán.