Sněmovna reprezentantů USA podpořila návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi


18. 11. 2025Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK
Horizont ČT24: Zpravodaj ČT Václav Černohorský o kauze Epstein
Sněmovna reprezentantů Spojených států drtivou většinou 427 hlasů podpořila návrh zveřejnit spisy k případu odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Vyplývá to z živého přenosu hlasování. Návrh nyní ještě musí posoudit Senát, kde je jeho osud podle amerických médií nejasný. Prezident USA Donald Trump už ale slíbil, že návrh zákona podepíše, pokud ho schválí Kongres.

Jediným kongresmanem, který hlasoval proti, byl republikán Clay Higgins. Ten na síti X napsal, že v této podobě nemohl návrh podpořit, neboť by tento zákon v případě schválení poškodil nevinné osoby. Pokud Senát předlohu upraví tak, aby chránil soukromí obětí a také Američanů, jejichž jména spisy obsahují, ale nejsou trestně stíhaní, pak Higgins slíbil při dalším hlasování podporu.

Lídr republikánské většiny v Senátu John Thune podle agentury Reuters uvedl, že se tato komora Kongresu pokusí schválit návrh co nejrychleji a následně ho pošle Trumpovi k podpisu. Stát by se tak mohlo ještě v noci na středu 19. listopadu.

Demokratičtí zákonodárci ze sněmovního výboru pro dohled minulý týden zveřejnili několik e-mailů, ve kterých Epstein zmiňoval nynějšího prezidenta Trumpa. Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání. Výbor nakonec zveřejnil přes dvacet tisíc stránek dokumentů získaných z Epsteinovy pozůstalosti, nyní sněmovnou přijatý zákon se týká spisů, které má k dispozici ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s Epsteinovým vyšetřováním.

Trump vyzval republikány, aby hlasovali pro zveřejnění spisů o Epsteinovi
Americký prezident Donald Trump

Trump spojitost se sebou odmítá

Trump tvrdí, že s Epsteinovými sexuálními zločiny neměl nic společného, a ačkoli byli před desítkami let společně vyfotografováni, prezident uvedl, že se před Epsteinovým odsouzením rozkmotřili. Veřejnou snahu o zveřejnění vyšetřovacích dokumentů označuje za manipulaci ze strany demokratů, kteří podle něho odvádějí pozornost od skutečných problémů země, které jeho vláda úspěšně řeší. Zveřejnění podpořil až ve chvíli, kdy řada republikánů dala najevo, že bude bez ohledu na Trumpovu vůli hlasovat pro odtajnění spisů.

Případy týkající se Epsteina vyvolávají nejen v USA značnou pozornost médií, neboť finančník udržoval úzké vazby také s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem.

Média rozebírají dokumenty a e-maily z Epsteinovy kauzy
Jeffrey Epstein na snímku z roku 2017

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců.

