Trump požádá FBI o vyšetření vazeb demokratů na Epsteina

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že požádá ministerstvo spravedlnosti a Úřad pro federální vyšetřování (FBI), aby prošetřily vazby demokratů na finančníka a sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina. Prověřit mají mimo jiné exprezidenta Billa Clintona. Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Otázkám ohledně vazeb na Epsteina čelí od začátku svého druhého mandátu i samotný Trump.
„Epstein byl demokrat a je to problém demokratů, ne republikánů,“ uvedl prezident. „Věděli o něm všechno. Neztrácejte čas s Trumpem. Já musím řídit zemi,“ doplnil.
V dalším příspěvku Trump oznámil, že požádá ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou a FBI o prověření Epsteinových vazeb na banku JPMorgan Chase. Vedle Clintona, který se stýkal se zesnulým finančníkem na počátku tohoto století, mají federální orgány vyšetřovat také bývalého ministra financí Larryho Summerse a zakladatele sítě LinkedIn a podporovatele demokratů Reida Hoffmana.
Banka JPMorgan Chase podle agentury Reuters v reakci na prezidentův příspěvek uvedla, že lituje jakéhokoliv spojení s Epsteinem. Doplnila, že mu „nepomohla spáchat žádný z jeho příšerných činů“. Zástupci banky zaplatili před dvěma roky 290 milionů dolarů (přibližně šest miliard korun) některým obětem zesnulého finančníka, aby se vyhnuli obvinění, že povolovali Epsteinovo sexuální násilí a vykořisťování dívek.
Žádný ze zmíněných mužů se podle Reuters k Trumpovu příspěvku nevyjádřil. Jejich podíl na Epsteinově nelegální činnosti dosud nepotvrdily žádné věrohodné důkazy a všichni v minulosti popřeli jakékoli protiprávní jednání.
Clinton letěl s Epsteinem v soukromém letadle
Clinton s Epsteinem letěl před finančníkovým prvním odsouzením několikrát v jeho soukromém letadle a Hoffman se Summersem s ním udržovali společenské styky. Všichni tři muži vyjádřili lítost nad svým vztahem se sexuálním násilníkem.
Diskuse o dokumentech souvisejících s Epsteinovým případem opět nabírá na intenzitě poté, co skončila platební neschopnost americké vlády. Demokratičtí zákonodárci v tomto týdnu publikovali Epsteinovu elektronickou korespondenci.
Ta mimo jiné naznačuje, že Trump strávil několik hodin v Epsteinově domě s obětí sexuálního zneužívání. Výbor pro dohled Sněmovny reprezentantů později zveřejnil desetitisíce stran dokumentů spojených s případem.
V příštím týdnu má americká Sněmovna reprezentantů hlasovat o návrhu zákona, který by umožnil zveřejnění všech spisů z Epsteinova případu. Trump opakovaně popírá jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl zesnulý finančník a sexuální násilník souzen.
Finančník Epstein čelil před svou smrtí obvinění, že vedl rozsáhlou prostituční síť s nezletilými dívkami. Epsteina ze zneužívání vinily desítky dívek, v roce 2008 se však po dohodě s prokurátory přiznal k jedinému sexuálnímu zločinu. Aféru pak v roce 2018 oživily investigativní články listu Miami Herald a Epstein o rok později spáchal sebevraždu, když v newyorském vězení čekal na soudní proces.