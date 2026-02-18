Zelenskyj tvrdí, že na něj Trump vyvíjí nepřiměřený nátlak


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že na něj americký protějšek Donald Trump na něj vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze dosáhnout řešení války s Ruskem. To napadlo Ukrajinu před téměř čtyřmi lety, země se od té doby agresi brání. Zelenskyj v rozhovoru pro web Axios zopakoval, že jakýkoliv plán, který by vyžadoval, aby se Ukrajina vzdala dosud neobsazeného území v Donbasu, by Ukrajinci odmítli v referendu.

Zelenskyj serveru Axios v rozhovoru zveřejněném v úterý poznamenal, že není „spravedlivé“, že Trump při vyjednávání podmínek mírového plánu veřejně opakovaně vyzývá k ústupkům Ukrajinu, a nikoliv Rusko.

„Doufám, že je to jen jeho taktika, a ne konečné rozhodnutí,“ uvedl Zelenskyj v rozhovoru, který se uskutečnil v době trojstranných jednání mezi zástupci USA, Ukrajiny a Ruska v Ženevě.

Expanzivní snahy Ruska by s koncem Putina nezmizely, varuje Pavel
Ruský vládce Vladimir Putin

Trump v posledních dnech dvakrát naznačil, že je na Ukrajině a Zelenském, aby podnikli kroky, které zajistí úspěch rozhovorů. „Ukrajina by měla rychle přijít k jednacímu stolu. To je vše, co vám říkám,“ řekl v pondělí šéf Bílého domu.

Zelenskyj podle serveru Axios naznačil, že pro USA může být snazší vyvíjet tlak na Ukrajinu než na Rusko. Trumpovi znovu poděkoval za jeho mírové úsilí a řekl, že jeho rozhovory s hlavními americkými vyjednavači, vyslancem Stevem Witkoffem a prezidentovým zetěm Jaredem Kushnerem, tento druh nátlaku neprovázel.

Trump obvinil Ukrajinu, že brzdí mírovou dohodu
Americký prezident Donald Trump

Donbas součástí Ukrajiny

„Respektujeme se navzájem,“ podotknul Zelenskyj s tím, že „není typ člověka“, který by se pod tlakem snadno vzdával. Prezident Ukrajiny zdůraznil, že přistoupení na ruský požadavek, aby se Ukrajina vzdala celého Donbasu, který Rusko nyní kontroluje asi z 88 procent, by bylo pro ukrajinské voliče nepřijatelné, pokud by o tom měli rozhodovat v referendu.

„Emocionálně to lidé nikdy neodpustí. Nikdy. Neodpustí to (…) mně, neodpustí to (Spojeným státům),“ dodal Zelenskyj s tím, že Ukrajinci „nedokážou pochopit, proč“ by měli odevzdat Rusku další území. „Je to součást naší země, všichni ti občané, vlajka, půda,“ pokračoval.

Znovu také vyzval ke zmrazení pozic na současných frontových liniích. „Myslím, že pokud do dokumentu uvedeme (…), že zůstáváme tam, kde jsme na kontaktní linii, myslím, že to lidé v referendu podpoří,“ dodal Zelenskyj podle serveru Axios.

Největší kompromis je, že Putin není ve vězení, řekl Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

