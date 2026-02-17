Americká, ukrajinská i ruská delegace míří do Ženevy. Cílem jednání je dlouho vyhlížený klid zbraní. Řeč má být i o návrhu USA na zřízení nárazníkového území na Donbasu. Rusko chce také probrat územní otázky, s útoky proti Ukrajincům ale nepřestává ani krátce před ženevskou schůzkou. A podle ukrajinských tajných služeb chystá další údery na energetiku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že takové útoky dohodu ztěžují. K tématu se také vyjádřil ředitel Pražského centra pro výzkum míru Michal Smetana. „Rusko aktuálně necítí žádný velký tlak, aby bylo nuceno přistoupit na diplomatické kompromisy k ukončení rusko-ukrajinské války. Nadále tak trvá na svých maximalistických požadavcích,“ míní Smetana. Rozhovor moderovala Hana Scharffová.
V Ženevě budou USA, Ukrajina a Rusko jednat o možném klidu zbraní
před 48 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video