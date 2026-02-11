Stan v bytě a dvě vrstvy oblečení. V Kyjevě řada lidí topí jen pár hodin denně

Celá domácnost v jediné vytopené místnosti. Takovou denní realitu zažívají tisíce obyvatel Kyjeva. V něm zůstává po masivním ruském útočení na energetickou infrastrukturu dál přes 1400 výškových budov bez tepla. A podle úřadů se situace zřejmě do konce zimní sezony nezmění. Rusové navíc pokračují v ostřelování ukrajinských měst.
„Takto oblečená i spí. Vidíte, má pod tím další obleček,“ ukazuje obyvatelka ukrajinské metropole Taťána Mykytenková, jak v těchto dnech obléká svou čtyřměsíční dceru Marii. Dokonce jí nasazuje na hlavu čepici.
Také ostatní členové domácnosti nosí dvě vrstvy oděvů a ložnici třípokojového bytu vytápí elektrickými ohřívači. V případě delšího výpadku proudu má rodina připravený i stan. V ostatních místnostech teplota klesá až na deset stupňů.
Z kuchyňského okna bytu jsou navíc vidět ohořelé sousední domy. „Všechno kolem bylo ostřelováno. Nedaleko od nás je dům, kam dopadly dvě rakety,“ vysvětluje Mykytenková.
V důsledku ruských útoků více než tisíc výškových budov zůstane bez tepla do konce zimy. Jedno z posledních ostřelování zasáhlo blízkou tepelnou elektrárnu. „Spadli jsme na zem a zůstali ležet. Mysleli jsme, že zasáhli náš dům,“ líčí Mykytenková.
Ve stejné čtvrti skupina energetiků vyráží na opravu kabelového vedení. Venku je osm stupňů pod nulou a k poškozenému místu se musí dostat sněhem i zmrzlou půdou. „Když budeme mít štěstí, tak za hodinku nebo dvě kabel opravíme,“ předpokládá energetik Viktor Čabanjuk.
„Není dne bez havárie“
Domácnosti mohou využívat elektřinu denně pouze několik hodin. V omezeném čase zapojují velký počet spotřebičů a dochází proto k častým haváriím. „Někde něco vybuchne, někde něco hoří a lidé jsou bez elektřiny. Není dne, aby se nestala nějaká havárie,“ popisuje další energetik Ihor Anosov.
Do terénu vyjíždí energetici ve dne i v noci – během jedné směny klidně i čtyřikrát. Kvůli přetížení energetického systému musely brigády v Kyjevě a jeho okolí posílit týmy z jiných regionů.
Velké vytížení očekávají do konce měsíce. Situaci zhoršují i neustávající ruské útoky – stále častěji cílí například na Slovjansk v Doněcké oblasti, k němuž se okupační síly blíží z východu.