Stan v bytě a dvě vrstvy oblečení. V Kyjevě řada lidí topí jen pár hodin denně

před 1 hhodinou
Události: Ukrajinské rodiny bez tepla
Celá domácnost v jediné vytopené místnosti. Takovou denní realitu zažívají tisíce obyvatel Kyjeva. V něm zůstává po masivním ruském útočení na energetickou infrastrukturu dál přes 1400 výškových budov bez tepla. A podle úřadů se situace zřejmě do konce zimní sezony nezmění. Rusové navíc pokračují v ostřelování ukrajinských měst.

„Takto oblečená i spí. Vidíte, má pod tím další obleček,“ ukazuje obyvatelka ukrajinské metropole Taťána Mykytenková, jak v těchto dnech obléká svou čtyřměsíční dceru Marii. Dokonce jí nasazuje na hlavu čepici.

Také ostatní členové domácnosti nosí dvě vrstvy oděvů a ložnici třípokojového bytu vytápí elektrickými ohřívači. V případě delšího výpadku proudu má rodina připravený i stan. V ostatních místnostech teplota klesá až na deset stupňů.

Z kuchyňského okna bytu jsou navíc vidět ohořelé sousední domy. „Všechno kolem bylo ostřelováno. Nedaleko od nás je dům, kam dopadly dvě rakety,“ vysvětluje Mykytenková.

Rusko podniklo další masivní útok na ukrajinskou energetiku, uvedl Šmyhal
Následky ruského útoku na ukrajinský Jahotyn v Kyjevské oblasti

V důsledku ruských útoků více než tisíc výškových budov zůstane bez tepla do konce zimy. Jedno z posledních ostřelování zasáhlo blízkou tepelnou elektrárnu. „Spadli jsme na zem a zůstali ležet. Mysleli jsme, že zasáhli náš dům,“ líčí Mykytenková.

Ve stejné čtvrti skupina energetiků vyráží na opravu kabelového vedení. Venku je osm stupňů pod nulou a k poškozenému místu se musí dostat sněhem i zmrzlou půdou. „Když budeme mít štěstí, tak za hodinku nebo dvě kabel opravíme,“ předpokládá energetik Viktor Čabanjuk.

„Není dne bez havárie“

Domácnosti mohou využívat elektřinu denně pouze několik hodin. V omezeném čase zapojují velký počet spotřebičů a dochází proto k častým haváriím. „Někde něco vybuchne, někde něco hoří a lidé jsou bez elektřiny. Není dne, aby se nestala nějaká havárie,“ popisuje další energetik Ihor Anosov.

Do terénu vyjíždí energetici ve dne i v noci – během jedné směny klidně i čtyřikrát. Kvůli přetížení energetického systému musely brigády v Kyjevě a jeho okolí posílit týmy z jiných regionů.

Přes tisíc výškových domů v Kyjevě bude bez tepla celé měsíce
Potravinová pomoc pro obyvatele Kyjeva bez elektřiny a tepla

Velké vytížení očekávají do konce měsíce. Situaci zhoršují i neustávající ruské útoky – stále častěji cílí například na Slovjansk v Doněcké oblasti, k němuž se okupační síly blíží z východu.

