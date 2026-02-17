Expanzivní snahy Ruska by s koncem Putina nezmizely, varuje Pavel


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko vede různými způsoby trvalou válku s celým demokratickým světem, což se nezmění ani s případným mírem na Ukrajině, řekl prezident Petr Pavel v úterý v diskusi s Pražany při své oficiální dvoudenní návštěvě hlavního města. Ruská expanzivní strategie se podle něj nezmění ani v případě, že v čele státu bude někdo jiný než Vladimir Putin.

„Je to o tom, že skrze Ukrajinu Rusko vede válku s demokracií a demokratickým světem. Ta válka neskončí tím, že bude uzavřen mír na Ukrajině, protože Rusko ten konflikt povede jiným prostředky,“ řekl Pavel. Pokud by navíc na Ukrajině vyhrálo, bude to pro něj potvrzení, a pokud by následně považovalo za výhodný konflikt s některou zemí či zeměmi NATO, tak ho uskuteční, míní prezident.

Ruská dlouhodobá strategie je podle Pavla založena na kontinuálním konfliktu se všemi demokratickými zeměmi, ve kterém se pouze mění druh a intenzita použitých nástrojů, mezi které můžou patřit konvenční ozbrojené střety, špionáž, kybernetické útoky či takzvané hybridní operace. Strategii expanze podle prezidenta Rusko uplatňuje už od carských dob. „A vnímají to tak do dneška, stačí jenom číst a poslouchat, co říkají,“ řekl.

Cílem Ruska není dosáhnout míru, řekla v Mnichově Kallasová
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na Mnichovské bezpečnostní konferenci

Situace se podle něj nezmění ani v případě, že hlavou ruského režimu již nebude Vladimir Putin, protože ho nahradí někdo jemu podobný. „Vladimir Putin všechny klíčové funkce ve státě obsadil lidmi, kteří jsou mu loajální a svým způsobem zavázaní,“ míní. Takto nastavený režim je podle něj velmi nesnadné změnit, a to i s ohledem na to, že v Rusku existuje kompletně vyzbrojená vnitřní armáda (Národní garda Ruské federace či Rosgvardija) o síle téměř 400 tisíc lidí, jejíž funkcí je výhradně udržení režimu proti případnému vnitřnímu nepříteli.

S Američany stojí za to se bavit, míní prezident

Pavel se vyjádřil i k administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož podle svých slov není velkým obdivovatelem. „To ale neznamená, že bych zatratil celou Ameriku. V Americe je obrovské množství lidí, kteří se nedívají na svět jako Donald Trump,“ zmínil. I řada zástupců republikánské strany podle něj chápe, že Spojené státy, Evropa a všechny demokracie světa jsou na jedné lodi a že jsou přirozenými partnery. „Stojí za to se všemi těmito lidmi dál mluvit,“ uvedl. Doplnil, že to se snažil dělat na bezpečnostní konferenci v Mnichově či na bilaterálních jednáních.

Transatlantické vztahy jsou pak podle prezidenta ovlivněny tím, že Spojené státy po druhé světové válce přijaly roli garanta bezpečnosti Evropy, která tak mohla investovat do jiných oblastí než do armády. Trump podle něj říká, že není důvod, aby americký poplatník platil za bezpečnost Evropy, což je svým způsobem pravda. Jediná cesta pro Evropu je podle prezidenta být ekonomicky, politicky a vojensky dostatečně silná na to, aby se za svoji bezpečnost a způsob života postavila sama.

Zmínil proto také, že považuje snižování výdajů na obranu v současné době za nezodpovědné. Sněmovní výbor pro obranu v úterý dolní komoře doporučil schválit rozpočet ministerstva obrany na letošní rok, podle nějž by měl úřad hospodařit se 154,79 miliardy korun. Původní návrh vlády Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více, 175,79 miliardy korun. Pavel předpokládá, že bude mít možnost si o tom promluvit s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, řekl Merz v Mnichově
Friedrich Merz na Mnichovské bezpečnostní konferenci

Výběr redakce

Mandátový a imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydat Babiše a Okamuru

Mandátový a imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydat Babiše a Okamuru

10:00Aktualizovánopřed 8 mminutami
Na místa pro začínající praktické lékaře chce sdružení větší dotace

Na místa pro začínající praktické lékaře chce sdružení větší dotace

19:23Aktualizovánopřed 13 mminutami
Kdyby Babiš nebyl v politice, nebyl by stíhán za Čapí hnízdo, soudí Válková

Kdyby Babiš nebyl v politice, nebyl by stíhán za Čapí hnízdo, soudí Válková

před 31 mminutami
Pavel se sejde s Červeným. Předpokládá, že ho jmenuje ministrem

Pavel se sejde s Červeným. Předpokládá, že ho jmenuje ministrem

16:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Maďarsko a Slovensko prosí Chorvatsko o ruskou ropu. Pomoc nabízí Česko

Maďarsko a Slovensko prosí Chorvatsko o ruskou ropu. Pomoc nabízí Česko

14:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Američané opustili dvě klíčové základny v Sýrii

Američané opustili dvě klíčové základny v Sýrii

16:22Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

12:52Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého

Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Mandátový a imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydat Babiše a Okamuru

Poslanecká sněmovna podle stanoviska mandátového a imunitního výboru zřejmě nevydá premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Výbor nedoporučil plénu ani vydání předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) ke stíhání v kauze předvolebních plakátů hnutí SPD. Stanovisko výboru ovšem pro poslance, kteří by o soudní žádosti mohli rozhodovat 5. března, není závazné.
10:00Aktualizovánopřed 8 mminutami

Na místa pro začínající praktické lékaře chce sdružení větší dotace

Podle představ Sdružení praktických lékařů by na místa pro začínající lékaře měla být v dalších letech až dvojnásobná dotace. Sdružení o tom chce jednat s resortem zdravotnictví. Letos na specializační vzdělávání mladých praktiků pro děti i dospělé, ale třeba i psychiatrů, stát pošle o sto milionů korun více, než počítal původní návrh rozpočtu. Podobnou částkou by v druhé polovině roku měly přispět i pojišťovny. Podporu plánují cílit do míst, kde je lékařů málo.
19:23Aktualizovánopřed 13 mminutami

Expanzivní snahy Ruska by s koncem Putina nezmizely, varuje Pavel

Rusko vede různými způsoby trvalou válku s celým demokratickým světem, což se nezmění ani s případným mírem na Ukrajině, řekl prezident Petr Pavel v úterý v diskusi s Pražany při své oficiální dvoudenní návštěvě hlavního města. Ruská expanzivní strategie se podle něj nezmění ani v případě, že v čele státu bude někdo jiný než Vladimir Putin.
před 22 mminutami

Kdyby Babiš nebyl v politice, nebyl by stíhán za Čapí hnízdo, soudí Válková

Soud s premiérem Andrejem Babišem (ANO) není politický proces, snaha o jeho odsouzení je ale příliš silná, míní předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO). Babišův spis ke kauze Čapí hnízdo velmi dobře zná a zarazilo ji, jakým způsobem probíhalo jeho trestní řízení. „Dospěla jsem (…) jako poslankyně i jako právnička (…) k přesvědčení, že kdyby Andrej Babiš nebyl politikem, tak by jeho trestní stíhání bylo buď zastaveno daleko dříve, anebo by dokonce vůbec nebylo zahájeno,“ uvedla v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Válková zmiňuje chyby v případu, které ji vedly k tomu, že na úterním jednání výboru hlasovala proti Babišově vydání k trestnímu stíhání. Zkritizovala také roli tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana za chyby v případu.
před 31 mminutami

Pavel se sejde s Červeným. Předpokládá, že ho jmenuje ministrem

Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek ráno v 9:00 sejde s kandidátem na ministra životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé). Stejně jako v případě ostatních kandidátů před vznikem vlády Andreje Babiše (ANO) si chce při jednání vyslechnout jeho názory. Pavel předpokládá, že Červeného jmenuje členem vlády v pondělí 23. února ráno, řekl novinářům na tiskové konferenci při své úterní návštěvě Prahy.
16:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v sedmdesátých a osmdesátých letech. Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby, uvedli mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek a vyšetřovatel Ludvík Fiala. StB podle policie Töpfera pronásledovala kvůli kritickým postojům vůči komunistickému režimu a jeho židovské víře. Nyní pětasedmdesátiletý Töpfer řekl, že vyšetřování neinicioval a satisfakci necítí.
12:52Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Bruntál zahájil vyvlastňování pozemků pro přehradu v Nových Heřminovech

V souvislosti se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zahájil městský úřad v Bruntále tři vyvlastňovací řízení. Odbor výstavby a územního plánování tak učinil na podnět státního podniku Povodí Odry, řekla mluvčí povodí Šárka Vlčková. O vyvlastnění pozemků by mohlo být rozhodnuto nejpozději v lednu příštího roku. Zahájení stavby je naplánované na podzim roku 2027.
před 6 hhodinami

Lidé se loučili s Janou Brejchovou. Pro ČT na ni zavzpomínaly Adamovská či Kolářová

Do pražského kina Lucerna se mohla v úterý veřejnost přijít rozloučit s Janou Brejchovou. Vzniklo zde pietní místo, kde mohli příchozí vzdát hold herečce, která zemřela 6. února. Mělo jít o tichou vzpomínku, nikoliv pohřeb. Na Brejchovou vzpomínali také ve vysílání ČT24 její kolegové a přátelé.
10:41Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...