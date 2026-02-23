Zelenskyj v rozhovoru pro BBC řekl, že Putin už rozpoutal třetí světovou válku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ruský vládce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britské stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Zelenskyj ujišťoval, že Ukrajina válku neprohrává, a rezolutně se ohrazoval proti případným ústupkům Putinovi.

Šéf Kremlu si jako podmínku pro příměří klade, aby Kyjev stáhl ukrajinské vojáky ze strategicky důležitých míst, které Rusko nedokázalo dobýt bez ohledu na smrt desítek tisíc ruských vojáků.

„Myslím, že Putin už ji (třetí světovou válku) začal. Otázka zní, kolik území se mu podaří dobýt a jak ho zastavit,“ řekl Zelenskyj. „Rusko chce světu vnutit jiný způsob života a změnit životy, které si lidé sami zvolili,“ dodal.

Už jednat s agresorem je kompromis, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

K ruskému požadavku, aby se Ukrajina vzdala zbývající pětiny Doněcké oblasti na východě země, kterou stále brání, a také dalšího území v Chersonské a Záporožské oblasti na jihovýchodě země, Zelenskyj uvedl, že nejde jen o území, ale i o opuštění statisíců Ukrajinců, kteří tam žijí, a o oslabení ukrajinských pozic. „Jsem si jistý, že toto ‚odstoupení‘ by rozdělilo naši společnost,“ řekl. Je přesvědčen, že ústupek by šéfa Kremlu uspokojil jen na chvíli, než by znovu nabral sílu, a tak by mohlo trvat nejvýše pár let, než by Putin pokračoval ve válce.

Zelenskyj: Od USA chceme bezpečnostní záruky na třicet let

„Prohráváme? Samozřejmě že ne!“ prohlásil také Zelenskyj. Vítězství podle něj bude znamenat návrat Ukrajinců k normálnímu životu, protože skončí zabíjení lidí. Ale vítězství v širším smyslu by podle ukrajinského prezidenta představovalo odstranění globální hrozby, které vychází z Moskvy. „Zastavit Putina, nenechat jej okupovat Ukrajinu – to by bylo vítězství světa,“ míní. V širší perspektivě se domnívá, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina získá zpět všechna území, které okupuje Rusko. Pokusit se o jejich osvobození již teď by ale znamenalo ztratit ve válce miliony lidí.

„Také nemáme odpovídající množství zbraní. To nezáleží jen na nás, ale i na našich partnerech,“ poznamenal. Návrat k mezinárodně uznaným hranicím z roku 1991 by pokládal za vítězství spravedlnosti.

Ukrajincům se v některých oblastech daří postupovat, píší média
Ilustrační foto

V odpovědi na otázku, zda věří americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který svého času Zelenského – podobně jako Putin – nepravdivě nařkl, že je diktátor a že rozpoutal válku, se ukrajinský prezident podle BBC nejprve rozesmál : „Nejsem diktátor a válku jsem nezačal.“

„Nejde jen o prezidenta Trumpa, mluvíme o Americe. Všichni jsme prezidenty na určité období. Například chceme (od USA bezpečnostní) záruky na třicet let. Politické elity se budou měnit, vůdci se budou měnit,“ poznamenal. Z dobrého důvodu by záruky měl schválit Kongres USA. „Kongres je potřeba. Protože prezidenti se mění, ale instituce zůstávají,“ dodal.

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na snímku z prosince 2025

Výběr redakce

Mexická armáda zabila šéfa kartelu, na nějž vypsaly USA vysokou odměnu

Mexická armáda zabila šéfa kartelu, na nějž vypsaly USA vysokou odměnu

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Koprodukční český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA

Koprodukční český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Meteorologové opět rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

Meteorologové opět rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Lvovem otřásly výbuchy, starosta i Zelenskyj mluví o terorismu

Lvovem otřásly výbuchy, starosta i Zelenskyj mluví o terorismu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Zůstává velká šance na diplomatické řešení sporu s USA, řekl Arakčí

Zůstává velká šance na diplomatické řešení sporu s USA, řekl Arakčí

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Trump oznámil, že vysílá ke Grónsku nemocniční loď. Premiér ostrova to odmítl

Trump oznámil, že vysílá ke Grónsku nemocniční loď. Premiér ostrova to odmítl

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy

Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy

21. 2. 2026Aktualizovánopřed 12 hhodinami
Pákistán hlásí úder proti ozbrojencům, Kábul ho viní z bombardování civilistů

Pákistán hlásí úder proti ozbrojencům, Kábul ho viní z bombardování civilistů

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zelenskyj v rozhovoru pro BBC řekl, že Putin už rozpoutal třetí světovou válku

Ruský vládce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britské stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Zelenskyj ujišťoval, že Ukrajina válku neprohrává, a rezolutně se ohrazoval proti případným ústupkům Putinovi.
před 1 hhodinou

Vládnoucí strana v KLDR si opět zvolila Kim Čong-una do čela

Severokorejská vládnoucí komunistická strana na svém sjezdu opět zvolila svým generálním tajemníkem Kim Čong-una, vůdce KLDR. Oznámila to v pondělí severokorejská státní tisková agentura KCNA. Delegáti sjezdu také zvolili členy ústředního výboru Korejské strany práce a schválili revizi stranických pravidel, uvedla KCNA. Podrobnosti o změnách neposkytla, poznamenala agentura Reuters.
před 3 hhodinami

Starosta New Yorku zavírá kvůli blížící se sněhové bouři město pro dopravu

Starosta New Yorku Zohran Mamdani v neděli ve městě kvůli blížící se sněhové bouři vyhlásil nouzový stav a od 21:00 místního času (pondělí 03:00 SEČ) uzavírá všechny ulice, dálnice a mosty pro veškerou dopravu mimo vozidel potřebných pro zajištění kritických služeb. Informovala o tom americká média.
před 3 hhodinami

Mexická armáda zabila šéfa kartelu, na nějž vypsaly USA vysokou odměnu

Mexická armáda zabila šéfa kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia Rubéna Osegueru Cervantese, oznámilo mexické ministerstvo obrany a potvrdilo tak dřívější informaci agentury AP. Spojené státy, které na drogového bosse přezdívaného El Mencho vypsaly mnohamilionovou odměnu a na jeho dopadení se zpravodajsky podílely, to označily za skvělou zprávu. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že situace je pod kontrolou a že je v kontaktu s guvernéry všech států.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Lvovem otřásly výbuchy, starosta i Zelenskyj mluví o terorismu

Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 24 lidí bylo zraněno. Z místa bylo hlášeno vloupání do obchodu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj exploze označil za brutální a cynický teroristický čin, podle něj bylo v této souvislosti zatčeno několik lidí. S terorismem spojil případ i Sadovyj a oblastní prokuratura, podle níž se okolnosti zjišťují.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Zůstává velká šance na diplomatické řešení sporu s USA, řekl Arakčí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že stále existuje velká šance na nalezení diplomatického řešení sporu, který Írán vede se Spojenými státy ohledně svého jaderného programu. Příští kolo jednání se podle šéfa íránské diplomacie i ministra zahraničí Ománu, který rozhovory zprostředkovává, uskuteční ve čtvrtek v Ženevě, informovala v neděli agentura Reuters.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Předvolební kampaň v Mnichově provází neobvyklý spor o surfařskou vlnu

Kampaň před březnovými komunálními volbami v bavorském Mnichově provází nezvyklý spor, jehož jádrem je přírodní surfová vlna na městské řece. Ta totiž zmizela při posledním čištění koryta a sportovci by ji rádi obnovili. Podle nich vše ale komplikují úředníci. A někteří kandidáti se snaží téma politicky vytěžit. Bez odpovědi ale zůstává klíčová otázka – kdo ručí za bezpečnost na vodě.
před 9 hhodinami

Trump oznámil, že vysílá ke Grónsku nemocniční loď. Premiér ostrova to odmítl

Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, které je autonomní součástí Dánska, ale o které šéf Bílého domu dlouhodobě usiluje. Deník The Wall Street Journal (WSJ) napsal, že není jasné, co ke kroku Trumpa vedlo ani kdy by mělo plavidlo dorazit. Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen dle agentury Reuters Trump plán s díky odmítl.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...