Zelenskyj v rozhovoru pro BBC řekl, že Putin už rozpoutal třetí světovou válku

Ruský vládce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britské stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Zelenskyj ujišťoval, že Ukrajina válku neprohrává, a rezolutně se ohrazoval proti případným ústupkům Putinovi.
Šéf Kremlu si jako podmínku pro příměří klade, aby Kyjev stáhl ukrajinské vojáky ze strategicky důležitých míst, které Rusko nedokázalo dobýt bez ohledu na smrt desítek tisíc ruských vojáků.
„Myslím, že Putin už ji (třetí světovou válku) začal. Otázka zní, kolik území se mu podaří dobýt a jak ho zastavit,“ řekl Zelenskyj. „Rusko chce světu vnutit jiný způsob života a změnit životy, které si lidé sami zvolili,“ dodal.
K ruskému požadavku, aby se Ukrajina vzdala zbývající pětiny Doněcké oblasti na východě země, kterou stále brání, a také dalšího území v Chersonské a Záporožské oblasti na jihovýchodě země, Zelenskyj uvedl, že nejde jen o území, ale i o opuštění statisíců Ukrajinců, kteří tam žijí, a o oslabení ukrajinských pozic. „Jsem si jistý, že toto ‚odstoupení‘ by rozdělilo naši společnost,“ řekl. Je přesvědčen, že ústupek by šéfa Kremlu uspokojil jen na chvíli, než by znovu nabral sílu, a tak by mohlo trvat nejvýše pár let, než by Putin pokračoval ve válce.
Zelenskyj: Od USA chceme bezpečnostní záruky na třicet let
„Prohráváme? Samozřejmě že ne!“ prohlásil také Zelenskyj. Vítězství podle něj bude znamenat návrat Ukrajinců k normálnímu životu, protože skončí zabíjení lidí. Ale vítězství v širším smyslu by podle ukrajinského prezidenta představovalo odstranění globální hrozby, které vychází z Moskvy. „Zastavit Putina, nenechat jej okupovat Ukrajinu – to by bylo vítězství světa,“ míní. V širší perspektivě se domnívá, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina získá zpět všechna území, které okupuje Rusko. Pokusit se o jejich osvobození již teď by ale znamenalo ztratit ve válce miliony lidí.
„Také nemáme odpovídající množství zbraní. To nezáleží jen na nás, ale i na našich partnerech,“ poznamenal. Návrat k mezinárodně uznaným hranicím z roku 1991 by pokládal za vítězství spravedlnosti.
V odpovědi na otázku, zda věří americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který svého času Zelenského – podobně jako Putin – nepravdivě nařkl, že je diktátor a že rozpoutal válku, se ukrajinský prezident podle BBC nejprve rozesmál : „Nejsem diktátor a válku jsem nezačal.“
„Nejde jen o prezidenta Trumpa, mluvíme o Americe. Všichni jsme prezidenty na určité období. Například chceme (od USA bezpečnostní) záruky na třicet let. Politické elity se budou měnit, vůdci se budou měnit,“ poznamenal. Z dobrého důvodu by záruky měl schválit Kongres USA. „Kongres je potřeba. Protože prezidenti se mění, ale instituce zůstávají,“ dodal.