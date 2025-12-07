Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio


Čínské armádní stíhačky namířily během letu nad mezinárodními vodami u japonského souostroví Okinawa radar navádějící střely před palbou, uvedl podle agentur Reuters a AFP japonský ministr obrany. Tokio kvůli incidentu, který označuje za provokaci, protestovalo u čínských úřadů, Peking uvedl, že se letadlo nebezpečně přiblížilo cvičení čínského námořnictva.

Čínské stroje na japonský letoun podle Tokia zaměřily svůj naváděcí radar ve dvou na sobě nezávislých případech. Tento radar vysílá silné radiové vlny určené ke zjištění přesné pozice cíle, možných překážek a ideální trasy pro střelu krátce před jejím vypuštěním. Považuje se za jednu z nejvážnějších hrozeb, protože signalizuje možnost bezprostředního útoku.

„Tyto radarové impulzy překročily hranice toho, co je nutné pro bezpečný provoz letadel,“ uvedl japonský ministr obrany Šindžiro Koizumi. Dodal, že podal oficiální protest kvůli činu, který označil za politováníhodný.

Čínsko-japonské vztahy dál chladnou. Peking zakázal svým občanům do země vycestovat
Si Ťin-pching

Mluvčí čínského námořnictva podle Reuters uvedl, že japonská tvrzení se nezakládají na faktech. Japonský letoun podle něho opakovaně narušil prostor, v němž se konalo cvičení čínského námořnictva.

Podobné incidenty mezi oběma zeměmi se občas stávají v oblastech, které si nárokují jak Čína, tak Japonsko. Tokio například před dvěma týdny vyslalo letadla k japonskému ostrovu Jonaguni, kde se objevil čínský dron. O týden dříve zase lodě čínské pobřežní stráže pluly u ostrovů Senkaku nárokovaných Japonskem.

Napětí kvůli Tchaj-wanu

Současné napětí panuje od chvíle, kdy nová premiérka Takaičiová 7. listopadu řekla, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě zákona z roku 2015. Čínský generální konzul v Ósace jí za to vyhrožoval uříznutím hlavy, načež Tokio podalo Číně protest. Peking naopak podal protest Japonsku, obvinil jej z provokací a pohrozil, že Japonsko utrpí od čínské armády „zdrcující“ porážku, pokud by zakročilo.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

Takaičiová prolomila tabu. Připustila nasazení armády v případě napadení Tchaj-wanu
Japonská premiérka Sanae Takaičiová

