Japonsko vyslalo stíhačky kvůli ruským a čínským letadlům


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Japonsko v úterý vyslalo stíhačky, aby sledovaly jedenáct ruských a čínských vojenských letadel provádějících společné hlídky kolem souostroví. S odvoláním na japonské ministerstvo obrany to napsala agentura Reuters. Ruské a čínské letouny tentýž den narušily i jihokorejský vzdušný prostor.

Dva ruské strategické bombardéry Tu-95 schopné nést jaderné zbraně letěly z Japonského moře jihovýchodním směrem k Východočínskému moři. Tam se setkaly se dvěma čínskými bombardéry H-6 a provedly společný dálkový let v Tichém oceánu. Čtyři čínské stíhačky J-16 se pak připojily k bombardérům, které letěly zpět mezi japonskými ostrovy Okinawa a Mijako, uvedlo ministerstvo.

Průliv mezi oběma ostrovy, které se nachází východně od Tchaj-wanu, se klasifikuje jako mezinárodní vody.

Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio
Stíhačky J-15 na čínské letadlové lodi Liao-ning při cvičení v oblasti Jihočínského moře, (leden 2017)

Japonsko podle resortu také zaznamenalo souběžnou aktivitu ruských vzdušných sil v Japonském moři, které se skládaly z jednoho letadla včasného varování A-50 a dvou stíhaček Su-30. Ruské zpravodajské agentury s odvoláním na ruské ministerstvo obrany uvedly, že společný let Ruska a Číny u Japonska trval osm hodin.

Kritika rusko-čínské operace

„Společné operace Ruska a Číny byly zjevně zamýšleny jako demonstrace síly proti naší zemi, což je vážný důvod k obavám o naši národní bezpečnost. Japonské stíhačky přísně dodržovaly opatření pro identifikaci vzdušné obrany,“ uvedl dnes japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi.

Čínské vojenské cvičení u Japonska jako „velmi nevhodné chování“ označil tchajwanský prezident Laj Čching-te a uvedl, že jeho země je proti použití síly nebo nátlaku k narušení míru v regionu. Čína má také odpovědnost za podporu míru, dodal podle Reuters Laj.

Tchaj-wan plánuje kvůli čínské hrozbě rozsáhlé investice do armády
Příslušníci tchajwanské armády, archivní snímek

Média v Jižní Koreji v úterý informovala o tom, že do její identifikační zóny protivzdušné obrany (KADIZ) krátce vletělo jedenáct ruských a čínských letounů, podle některých se jednalo o sedm ruských a dva čínské stroje. Vojenské letouny proletěly nad Východočínským mořem a západním Pacifikem.

Zvýšená vojenská aktivita v blízkosti Japonska následuje po výrocích japonské premiérky Sanae Takaičiové. Ta minulý měsíc řekla, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě zákona z roku 2015. To vyvolalo nevoli ze strany Pekingu a vedlo k výraznému ochlazení vzájemných vztahů.

Trump se snaží uklidnit napjatou situaci mezi Japonskem a Čínou
Americký prezident Donald Trump se setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji (30. října 2025)

